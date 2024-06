Nieuwe Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, dit is wat we weten

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

De volgende Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zal in 2026 arriveren als de meest potente auto van de fabrikant tot nu toe. Niet alleen het vermogen van bijna 1.000 pk is speciaal, maar ook de onboard artificial intelligence (AI) die in staat is de handling realtime bij te stellen. De Giulia zal op het nieuwe STLA Large-platform van Stellantis staan. Dat noemen ze BEV-native, maar kan toch ook aandrijflijnen met verbrandingsmotor of hybridetechniek huisvesten.