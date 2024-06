Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe Duitse occasion is nu een betaalbare station

Je wilt ruimte en comfort, voor de kinderen en de hond, maar je wilt ook uitstraling, je goede smaak onderstrepen. Drie Duitse topmerken hebben een lange historie in precies dàt soort auto’s, stationcars ruim boven de middenklasse. Welke wordt het, voor 25 mille?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime, comfortabele occasion met Duitse premiumstatus voor maximaal 25.000 euro. Vind je BMW 5-Serie Touring niets? Bekijk dan de andere opties van dinsdag en donderdag.

Mercedes-Benz E-klasse Combi (2009 – 2016)

De andere twee scoren zeker niet slecht, maar de E-klasse is al decennialang zo’n beetje de maatstaf in rijcomfort. Los van de uitstekende voorstoelen, het sublieme veercomfort, de fijne besturing, overheerst vooral de ‘rust’ die van de auto uitgaat, het is een soort trouwe dienaar. De rechtopstaande ster op de motorkap herinnert je steeds subtiel aan je keuze.

De E-klasse Combi occasion is ook enorm ruim en heeft een prachtig afgewerkt interieur. De bagageruimte bedraagt minimaal 695 liter, de grootste van dit drietal. Da’s een ideale vakantie-auto! In Baarle-Nassau vinden we bij een autobedrijf een E200 Ambition Avantgarde (2014, 116.000 km) met nog wat opties voor 23.850 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Alle Mercedessen van deze generatie hebben een contactslot dat wel eens stuk gaat. Dat kan knap lastig zijn! De brandstofpomp wil wel eens uitvallen. Die zit onder de achterbank. Dit kan een kleinigheid zijn, maar een nieuwe pomp is ook niet uit te sluiten.

Als de motor plotseling afslaat, eventueel tegelijk met andere elektronische storingen, wordt dat vaak veroorzaakt door een slecht contact op een van de computers. Starthulp, ook als die wordt gegeven aan een andere auto, kan een relais overbelasten, waardoor de Mercedes zelf niet meer start.