Verstappen twijfelt na ‘idiote’ straf over toekomst in Formule 1

De taakstraf die autosportfederatie FIA Max Verstappen heeft opgelegd voor grof taalgebruik in een officiële persconferentie, zit hem zo hoog dat hij zelfs twijfelt over zijn toekomst in de Formule 1. “Dit soort belachelijke zaken bepalen absoluut of ik in de Formule 1 wil blijven”, zei hij onder anderen tegen journalisten van autosport.com na de Grote Prijs van Singapore. Hij deed dat buiten de persconferentie van de FIA om.

Verstappen gebruikte het woord ‘fucked’ in de persbijeenkomst van donderdag, waarna stewards van de FIA hem een taakstraf oplegden. Hij moet op een nog te bepalen moment ‘werk van openbaar belang te verrichten’. “Ik zit in de fase van mijn carrière dat ik niet te maken wil hebben met dit soort belachelijke zaken. Het is vermoeiend. Het betekent dat ik mezelf niet kan zijn”, zei Verstappen na zijn tweede plaats in de avondrace in Singapore.

“Het is geweldig om races te winnen en succes te hebben, maar als je races en titels hebt gewonnen, wil je ook gewoon plezier hebben. Iedereen gaat tot het uiterste in deze sport en vecht voor zijn positie, maar als je met dit soort gekke dingen krijgt te maken, vraag ik me wel af of ik moet doorgaan in deze sport”, vervolgde de drievoudig wereldkampioen. “Ik weet niet hoe serieus de FIA mij neemt, maar er komt een punt dat het genoeg is voor mij. De Formule 1 gaat ook wel door zonder mij.”

ANP