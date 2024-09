Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris had het gevoel dat hij ‘vloog’ in zijn McLaren

Lando Norris wist niet wat hij meemaakte in zijn McLaren tijdens de Grote Prijs van Singapore. “Het was fantastisch, het voelde alsof ik over de baan vloog”, zei de Brit na zijn superieure zege op het stratencircuit van Marina Bay. Zijn voorsprong op nummer 2 Max Verstappen was aan de finish meer dan twintig seconden.

Norris was zo veel sneller, dat het verbazing wekte dat hij halverwege de race een paar keer bijna in de fout ging. Hij schampte zelfs een paar keer de muur. “Er waren wat benauwde momentjes, maar ik was over het algemeen wel in controle, denk ik. Het is een lastig circuit, een foutje is hier snel gemaakt. Maar ik pushte omdat ik een zo groot mogelijke voorsprong wilde hebben. Ik wilde het niet rustig aan doen”, aldus de Brit, die zijn achterstand op WK-leider Verstappen terugbracht naar 52 punten. Er zijn dit seizoen nog zes raceweekeinden.

ANP