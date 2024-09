Deel dit: Share App Mail Tweet

Voorsprong Verstappen slinkt verder: Norris nu veel sneller

Max Verstappen erkende na afloop van de Grote Prijs van Singapore dat Lando Norris van McLaren veel sneller was. “Ik zei na afloop tegen hem dat ik bang was dat hij mij op een rondje zou zetten. Dat was natuurlijk een grapje, maar hij liep wel heel snel uit”, zei de drievoudig wereldkampioen van Red Bull na afloop bij Viaplay. “Ik was te langzaam voor de koploper en dan is de tweede plaats meer dan maximaal hier, omdat dit circuit mij helemaal niet ligt.”

“McLaren is op dit moment sowieso sterker, maar dit was toch weer een lastige race. Vooral de achterbanden sleten te hard en dan kun je de bochten niet aanvallen en neem je te weinig snelheid mee. Daardoor verloor ik veel tijd.”

De Nederlander was blij dat de Australiër Daniel Ricciardo (RB) in de slotfase nog de snelste ronde reed en daarmee Norris een bonuspunt in het kampioenschap ontnam. “Ik bedankte Daniel daarvoor via de boordradio. Alle punten tellen mee”, zei Verstappen, die zijn voorsprong in het kampioenschap van de Formule 1 verder zag slinken. Hij heeft nog 52 punten voorsprong op Norris.

Een relatief lange rustperiode breekt aan. De Formule 1 gaat op 20 oktober verder met de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin. Het seizoen telt nog zes races. “Ik kan een beetje rust wel gebruiken, maar we blijven hard werken om meer snelheid te vinden voor de komende races. Het kan snel veranderen. We moeten blijven proberen dit om te draaien.”

ANP