Italië roept Stellantis op het matje, omdat jullie deze auto niet kopen

Stellantis-topman Carlos Tavares moet in Italië uitleg komen geven aan het parlement. Waarom? Omdat Fiat te maken heeft met een tegenvallende vraag en in zijn Mirafiori-fabriek al weken geen auto’s meer produceert.

Tavares moet verschijnen voor een parlementaire commissie, die wil weten hoe het is gesteld met de autoproductie van Stellantis in Italië. Fiat kondigde eerder aan dat de Mirafiori-fabriek bij Turijn tot 11 oktober geen Fiat 500’s meer zou bouwen, maar die assemblagestop is nu verlengd tot 1 november.

Stellantis geeft winstwaarschuwing af

De Italiaanse overheid maakt zich zorgen over de situatie, zeker nu de malaise op de Europese automarkt lijkt te verergeren. In de laatste weken hebben meerdere fabrikanten een winstwaarschuwing afgegeven, waaronder Aston Martin, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis en Volkswagen.

Ze hebben te maken met een stagnerende vraag naar elektrische modellen, onder meer door soberder wordende stimuleringsmaatregelen in sommige Europese landen. Daarbij zijn de marges op EV’s klein, de ontwikkelingskosten hoog en is de concurrentie uit China sterk.

Europese EV-markt in grote problemen

Fiat en Volkswagen hebben al verschillende keren assemblagelijnen stilgelegd, omdat de vraag naar met name elektrische auto’s minder hoog is dan de productie. De huidige sluiting van de Mirafiori-fabriek, waar de Fiat 500e wordt gebouwd, is reeds de derde keer in één jaar.

Afgelopen dinsdag heeft Stellantis aan verschillende vakbonden gemeld dat de Europese EV-markt “in grote problemen zit”. Dat is dezelfde boodschap die Volkswagen sinds een paar weken verkondigd. Bij het concern rinkelen alle alarmbellen.

Volkswagen gaat fabrieken sluiten

Volkswagen dreigt voor de eerste keer in zijn bestaan fabrieken te moeten sluiten. Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, heeft het bedrijf bijna gesmeekt om dat niet te doen en denkt ineens weer over subsidies voor EV’s, ook al heeft Duitsland die eind 2023 plotseling afgeschaft.

Sinds die drastische bezuinigingsmaatregel is het aantal verkochte elektrische auto’s bij onze oosterburen compleet ingestort. In de augustus was de daling 69 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Habeck wil Volkswagen mogelijk staatssteun geven, maar dat is in Europa eigenlijk niet toegestaan.