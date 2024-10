Deel dit: Share App Mail Tweet

Rolls-Royce Spectre Lunaflair is meest exclusieve Rolls-Royce ooit

Merken als Rolls-Royce werken maar al te graag mee aan het volledig personaliseren van auto’s voor hun cliënten. Zo hebben de specialisten bij Rolls-Royce alles uit de kast getrokken om een Spectre met een unieke lak samen te stellen voor een Amerikaanse client.

De lak die gebruikt wordt op deze Spectre is zelfs zo speciaal dat de auto een opzichzelfstaande naam heeft gekregen. De creatie heet de Rolls-Royce Spectre Lunaflair en is op de hele wereld de enige in zijn soort.

Ontwikkeling van de lak

De lak van de Rolls-Royce Spectre Lunaflair is geïnspireerd door een lunar halo. Dit is een optisch natuurverschijnsel waarbij maanlicht gereflecteerd wordt door ijskristallen in de atmosfeer. Hierbij vormt zich een ring van licht om de maan heen.

De lakspecialisten bij Rolls-Royce hebben hun best gedaan om dit natuurfenomeen met een holografische lak terug te laten komen op de auto. Het ontwikkelen van deze lak koste meer dan een jaar en is exclusief bestemd voor de Rolls-Royce Spectre Lunaflair. De lak bestaat uit zeven verschillende laklagen met een parelmoercoating.

Sommige vlokken in de lak bevatten magnesiumfluoride en aluminium. Deze zijn er om een metaalachtig effect te creëren dat zichtbaar is bij weinig licht en verandert in een heldere regenboog wanneer de zon erop schijnt.

Prestaties Rolls-Royce Spectre

Nadat Rolls-Royce de Spectre in 2022 introduceerde, is het model de afgelopen jaren een succes gebleken. Dit was ook de conclusie na onze eigen test. Het model had een groot aandeel in de recordverkopen van 2022 en 2023. Het eerste volledig elektrische model van Rolls-Royce kan op een volle accu maximaal 540 km rijden en sprint met 584 pk en een gewicht van bijna 3000 kg binnen 5,4 seconden naar de 100 km/h. Ook werd de Spectre eerder al onder handen genomen door de tuners van Novitec.

Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Naast de lak is het interieur van de Lunaflair ook volledig aangepast naar de wens van de toekomstig eigenaar. Hiervoor zijn de kleuren marineblauw, wit, en pieonroze gebruikt. Deze kleuren zijn gekozen omdat deze rond de maan te zien zijn als er een lunar halo plaatsvindt.

De kleuren zijn gebruikt voor de stoelen, de deuren, de ‘sterren’ in het plafond en het stuur, en zijn wederom exclusief voor de Lunaflair. Wat de anonieme toekomstig eigenaar betaald heeft voor de Lunaflair is niet bekend, maar dit zal ongetwijfeld een enorm bedrag zijn, aangezien je op dit moment voor een (normale) Rolls-Royce Spectre, rond de vier ton betaald.