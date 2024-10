Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Lancia Ypsilon is terug!

Lancia maakt een comeback met een volledig nieuwe Lancia Ypsilon. Met een duik in de prijslijst onderzoeken we wat de nieuweling te bieden heeft.

Nadat het merk de afgelopen jaren alleen nog leverbaar was op de Italiaanse thuismarkt, is met de nieuwe Lancia Ypsilon eindelijk weer leven in Lancia geblazen. Daar hebben we inmiddels al vaak genoeg over geschreven. We gaan dan ook snel door naar de prijslijst.

Uitrustingen Lancia Ypsilon

Van oudsher was Lancia het luxemerk van het Fiat-concern en dat is met het nieuwe model niet anders. Ja, het is een compact model in het B-segment, maar daarbinnen neemt de nieuwe Lancia Ypsilon wel een hogere marktpositionering in. Er zijn op dit moment drie uitrustingsniveaus: een naamloos basismodel, de LX en de tijdelijke Edizione Cassina Limitata.

Het standaardmodel heeft onder meer 16-inch wielen, verwarmbare buitenspiegels, keyless start, 10,25-inch digitaal instrumentarium, 10,25 inch centraal touchscreen, een koffietafel op de middenconsole, automatische airco en de gebruikelijke veiligheids- en assistentiesystemen.

De LX breidt dat uit met 17-inch wielen, getinte ramen achter, fluwelen bekleding, sfeerverlichting, extra USB-poorten, een draadloze smartphone-lader, adaptieve cruise control, parkeersensoren en nog enkele aanvullende assistentiesystemen.

De op 1.906 exemplaren gelimiteerde Edizione Cassina maakt het pas echt bekleed met onder andere keyless entry & start, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, stoelverwarming voorin en een modelspecifieke koffietafel.

Motoren Lancia Ypsilon

Op motorengebied is er op dit moment keuze uit één mild hybrid en een volledig elektrische versie. Bij de mild hybrid krijg je een 100 pk sterke 1,2-liter driecilinder, bij de elektrische versie een 156 pk sterke elektromotor. De mild hybrid heeft een verbruik van 4,6 l/100 km en de elektrische versie komt met een 54 kWh batterij 403 km ver (beide WLTP). Een nog krachtiger, sportieve HF-uitvoering is in aantocht.

Prijzen Lancia Ypsilon

Beide aandrijflijnen zijn met alle uitrustingsniveaus te combineren. De rijke uitrusting heeft natuurlijk wel zijn invloed op de vanafprijs. De nieuwe Lancia Ypsilon kost minimaal 29.700 euro, voor de mild hybrid. Voor de LX zit je op 32.700 euro, maar de tijdelijke Edizione Cassina kost hetzelfde. De Electric kost wat meer. Daarvan begint de prijslijst bij 35.400 euro, oplopend tot 39.500 voor de Edizione. In dit geval is de LX met een vanafprijs van 38.400 euro net iets minder duur.

Een Lancia kies je mede vanwege de luxe aan boord. De tijdelijke Edizione laten we even buiten beschouwing, dus dan wordt het de LX. De keuze voor de aandrijflijn vinden we nog niet zo makkelijk. Enerzijds past de elektrische aandrijflijn het beste bij de luxe, maar de mild hybrid vinden we eigenlijk al wel duur genoeg. Na wikken en wegen gaan we toch maar voor de mild hybrid.

Exterieuraankleding

Leuk: de standaardkleur voor de Lancia Ypsilon is een goudachtige tint. Wil je toch zwart, wit of grijs, dan kost dat 700 euro. Voor dezelfde meerprijs heb je ook een zachtgroene tint. Behalve natuurlijk zwart zijn al deze kleuren te combineren met een contrasterend zwart dak. Kost wel 1.100 euro. In plaats van zwart duikt donkerblauw op als extra carrosseriekleur. Blauw kan dus alleen in combinatie met zwart dak. Wij vinden de standaard goudkleur wel lekker onderscheidend en dat is nog de voordeligste keuze ook.

De standaard 17-inch wielen kunnen we voor 250 euro vervangen door Mondrian-wielen in dezelfde maat. Wij vinden de standaardwielen mooier.

Interieuraankleding

De standaard zwart-met-antracieten fluwelen bekleding kan voor 950 euro worden omgewisseld door een soort donkerrode variant. Dan krijg je er ook het Exclusive Pack met elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie en Keyless Entry & Start bij. Klinkt goed, doen we.

Pakketten en losse opties

Na alle voorgaande keuzes zijn er nog maar weinig losse opties over. Dat zijn een extra geavanceerde rijstrookassistent (300 euro), een uitgebreider infotainment (vooral: ingebouwde navigatie – 750 euro), vloermatten (50 euro) en trekhaakvoorbereiding (30 euro). Tot slot zijn er nog de originele accessoires, met vooral wat praktische zaken. Van dit alles vinken wij niets aan.

‘Onze’ Lancia Ypsilon

Daarmee komt de totaalprijs van onze Lancia Ypsilon op 33.650 euro. Ten opzichte van het huidige prijsniveau van nieuwe auto’s in dit segment is dat nog steeds wel aan de hoge kant, maar afgezet tegen de rijke uitrusting is het ook weer niet uitzonderlijk duur. Bovendien: je rijdt wel mooi in een gloednieuwe Lancia. Een aantal jaar geleden hadden we dat niet durven denken.

