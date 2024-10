Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Volvo nog steeds wil dat EU verbrandingsmotor verbant

Volvo heeft samen met 49 grote bedrijven uit de auto-industrie een verklaring ondertekent die aandringt op de Europese ban van de verbrandingsmotor vanaf 2035. Maar waarom?

De EV-verkoop gaat Volvo immers niet voor de wind. Althans, het merk had er zich vast meer bij voorgesteld. Hoewel er (zeker in Nederland) aardig wat Volvo EX30‘s over de toonbank gaan, krabbelde de Zweeds-Chinese fabrikant kortgeleden terug van de belofte om al vanaf 2030 enkel nog volledig elektrische auto’s aan te bieden. Ook zien we hoe de Volvo XC90 met brandstofmotor plots toch een tweede leven beschoren is.

Volvo wil ban op verbrandingsmotor in stand houden

De verkoop van elektrische auto’s valt in Europa een beetje tegen. Vooral wanneer overheden stoppen stimulerende maatregelen, lijkt de vraag naar elektrische auto’s hard te kelderen. Dat was goed zichtbaar toen Duitsland zijn EV-subsidie schrapte.

Moet de EU dan misschien toch maar terugkomen op zijn verbrandingsmotorban per 2035? Nee, als het aan Volvo en veel andere automotivebedrijven ligt absoluut niet. Volgens Volvo-topman Jim Rowan is het verbieden van nieuwe brandstofauto’s namelijk de meest effectieve zet die de autosector kan maken om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Duidelijk beleid nodig voor EV-investeringen

Daarbij is duidelijk beleid cruciaal. Er zijn gigantische bedragen gemoeid met de elektrificatie van Volvo’s wagenpark en dat van andere fabrikanten. Automerken kunnen die investeringen alleen rechtvaardigen als ze weten waar ze aan toe zijn.

Andere grote autofabrikanten tekenden de verklaring niet

Ook de Amerikaanse autobouwer Rivian zette zijn krabbel onder de verklaring. Vreemd is dat niet, aangezien het merk enkel elektrische auto’s bouwt. Tja, dan is je er natuurlijk alles aan gelegen dat de beleidsmakers vol inzetten op EV’s (al geldt vooralsnog een uitzondering voor synthetische brandstoffen).

Hoewel ook merken buiten de auto-industrie zoals Ikea en Uber de verklaring hebben getekend, is het opvallend dat veel andere grote namen uit de sector ontbreken. Misschien hopen fabrikanten zoals Volkswagen (dat nu in zwaar weer zit) stiekem dat de regels toch versoepeld worden.