Levensduur Volvo XC90 tóch verlengd: wat is er nieuw?

De Zweden hebben het doek getrokken van de nieuwe – of beter gezegd: vernieuwde – Volvo XC90. Met zijn verbrandingsmotor zal hij naast de elektrische EX90 blijven bestaan.

Volvo krabbelt voorzichtig terug van zijn EV-doelstelling om in 2030 volledig elektrisch te zijn. De markt blijkt namelijk niet erg happig op elektrische auto’s en de verkoop valt tegen in Europa. Hoewel de elektrische EX90 (zie hier onze rijtest) de XC90 eigenlijk zou vervangen, heeft de Zweeds-Chinese fabrikant dus maar besloten de brandstofauto een tweede leven te gunnen. Je zult binnenkort dus beide vlaggenschepen in de showroom zien staan.

Wat is nieuw aan de Volvo XC90?

Het is ontzettend duur om een geheel nieuw model te ontwikkelen en dus heeft Volvo ervoor gekozen de huidige generatie XC90, die we alweer bijna 10 jaar kennen, nogmaals een verjongingskuur te geven. Volvo heeft het geluk dat de XC90 mooi oud is geworden en je er nog altijd prima mee voor de dag kunt komen. Toch is het ontwerp nog een beetje opgefrist. Met de een bijzondere nieuwe grille (die lijkt op die van de nieuwe BMW X3), een nieuwe motorkap, nieuwe lak- en wielopties en nieuw bumperwerk oogt de Volvo XC90 weer fris.

Toch was het vooral het interieur, en dan met name het infotainmentscherm, dat er verouderd uitzag. Ook Volvo had door dat hier dringend iets aan moest gebeuren om de levensduur van de Volvo XC90 nog verder op te rekken. Daarom komt deze facelift met een nieuw infotainmentscherm op de middenconsole. Daarnaast is er keuze uit nieuwe materiaalsoorten en -kleuren voor het interieur van de vijf-, zes- of zevenzitter.

De Volvo XC90 komt enkel als plug-in hybride of als mild-hybrid. In de T8 eAWD heb je een volledig elektrische actieradius tot 70 kilometer. ‘Een elektrische auto met een back-up-plan’, noemt Volvo de plug-in.