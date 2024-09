Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Aston Martin Vanquish is opvolger waar iedereen op hoopte

Eerder deze week kondigden de Britten aan dat de Aston Martin Vanquish, na een afwezigheid van zes jaar, weer in productie gaat. Het nieuwe model heeft een aantal serieuze upgrades gekregen ten opzichte van zijn voorganger en doet hiermee zijn naam alle eer aan.

Het terugbrengen van deze legendarische naam gebeurt dan ook niet zomaar. De nieuwe Vanquish moet het vlaggenschip van de volgende generatie sportauto’s van Aston Martin worden. Ontworpen om nieuwe standaarden neer te zetten op het gebied van prestaties, stijl en luxe.

V12 is krachtiger dan ooit tevoren

De Vanquish heeft de motor waar de meesten op gehoopt hebben. Geen hybride-V8, maar een 5,2-liter twinturbo-V12 die goed is voor maar liefst 832 pk en 1000 Nm koppel. Deze V12 is op verschillende gebieden een doorontwikkeling van de V12 die in de Aston Martin DB11 ligt.

(Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin)

(Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin)

Zo is de maximale snelheid waarmee de turbo’s opspoelen verhoogd met 15 procent en zijn de brandstofinjectoren in staat om 10 procent meer brandstof de cilinders in te pompen. Al met al zorgt dit ervoor dat de Vanquish binnen 3,2 seconden op de 100 km/h zit en een topsnelheid heeft van 345 km/h, hoger dan alle andere serieproductieauto’s die Aston Martin ooit gemaakt heeft.

Uiterlijk van de Aston Martin Vanquish grondig vernieuwd

Het interieur van de nieuwe Vanquish kennen we grotendeels al van de DB12 (zie hier onze rijtest). Toch zijn er kleine verschillen. Waar de Aston Martin DB12 nog een kleine achterbank had, is deze in de Vanquish vervangen door een balk van carbon. Tja, veel ruimte achterin was er toch al niet.

Het uiterlijk van de auto is ook grondig vernieuwd. De wielbasis is met 80 millimeter verlengd en de auto is zo’n 60 millimeter breder geworden. Daarnaast heeft de Vanquish een volledig nieuwe voorbumper en is het ontwerp van de grille aangepast. Aan de achterkant van de auto is een nieuw stijlelement geïntroduceerd genaamd: ‘The Shield’. Dit element is ontworpen om het te laten lijken alsof het aan de achterkant van de auto zweeft. De brede diffuser in combinatie met de Kamm tail en de geïntegreerde spoiler maken de achterkant helemaal af.

Wanneer worden de eerste verwacht?

Aston Martin heeft aangegeven dat de eerste auto’s in het vierde kwartaal van 2024 uit de fabriek zullen rollen. De Vanquish heeft een gelimiteerde oplage. Hierdoor zullen er maar 1.000 stuks per jaar gebouwd worden. De prijs is nog niet bekend. Toch mag je een flinke pot spaargeld meenemen. Naar schatting gaat de Vanquish tussen de vier en vijf ton kosten.