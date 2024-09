Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse budget-occasion heeft veel ruimte en goede looks

Met twee opgroeiende kinderen en een modaal salaris wil je een ruime stationcar, ook met het oog op vakanties, bouwmarkten en zo. Je wilt gewoon een vertrouwd merk, maar je budget is niet overdadig. Deze Opel Insignia Sports Tourer-occasion is het overwegen waard.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend.

Ruime en praktische occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor 10.000 euro. Vandaag lichten we de Opel Insignia Sports Tourer uit. Vind je deze occasion niets? Check dan de auto van afgelopen dinsdag, of wacht op het alternatief van komende zaterdag.

Opel Insignia Sports Tourer (2008 – 2017)

Over smaak gaan we het niet hebben, maar zestien jaar na z’n introductie is deze Insignia nog steeds een mooie vrijwel tijdloze auto (al zijn deze aftermarket wielen een twijfelachtige keuze). Vooral de Sports Tourer mag gezien worden, óók van binnen. De standaardstoelen voldoen prima, optionele AGR-stoelen zijn tóp. Met 500 liter inhoud is de bagageruimte de kleinste van dit drietal, maar behelpen is anders.

De Opel Insignia Sports Tourer rijdt verder prima, voldoende comfortabel en de 1,4 liter Turbo (103 kW/140 pk) is voor veel gebruikers echt sterk genoeg. Gemiddeld rijdt die zo’n 1 op 13. Er is redelijk wat aanbod en echt niet zoveel vraag, dus kies rustig een mooie. Deze 1,4 Busines Plus-occasion (2014, 126.000 km) bijvoorbeeld, die voor 9.900 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Nunspeet.

Aandachtspunten bij deze tweedehands auto

De 1,4 liter-motor in de Opel Insignia Sports Tourer kan stilvallen door een losse stekker op de brandstofdrukregelaar. Het is even prutsen, maar goed vastzetten is het enige dat moet gebeuren. De elektrisch bediende handrem kan vast blijven zitten. Demontage van de handrem op de achterwielen is ter plekke de enige oplossing, in de garage moet de echte reparatie worden uitgevoerd. Een gierend geluid uit de motor zelf wijst op een kapotte nokkenasverstelling. Niet meer mee rijden, de auto moet op transport naar de garage voor een flinke reparatie.