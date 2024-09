Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford komt sneller met elektrische Puma dan je denkt

Kleine elektrische auto’s zijn er bij Ford nog niet. Daar gaat verandering in komen. Een volledig elektrische variant van de Puma komt sneller dan je denkt.

De Puma wordt door Ford gezien als de opvolger van de Fiesta. Dat betekent echter niet dat de crossover de kleinste en goedkoopste auto van de line-up blijft. Op termijn volgt er naar verluidt een opvolger van de Ford Fiesta. Hoe ver het momenteel met de ontwikkelingen van dat model staat, laat het merk nog niet weten.

De Ford Puma Gen-e

Wel laat het wat los over de nieuwe Ford Puma Gen-e, zoals de volledig elektrische versie heet. Wat afmetingen betreft, is de elektrische auto identiek aan de variant met brandstofmotor. Wel zal de Gen-e typische EV-details hebben zoals een dichte grille.

Onderhuids is de Ford Puma Gen-e totaal anders. De elektrische crossover staat op hetzelfde platform als de Ford E-Tourneo Courier en wordt tevens in de Roemeense fabriek gebouwd.

Dit is wanneer hij naar Nederland komt

Op de specificaties en foto’s van de Ford Puma Gen-e moeten we nog even wachten. Ook de prijzen zullen richting de introductie in het vierde kwartaal van dit jaar worden gecommuniceerd. Ford kiest er overigens voor om nog in 2024 bestellingen te accepteren, zo komen kopers nog in aanmerking voor subsidie. Ook als de eerste leveringen pas, zoals verwacht, in het eerste kwartaal van 2025 starten.

Elektrische auto's van Ford Momenteel heeft Ford de Explorer, Capri en Mustang Mach-e. Elektrische personenauto’s bij Ford zijn dus altijd een SUV.

