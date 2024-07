‘Beroemde naam hergebruiken moet met passende auto, dat is deze Ford Capri niet’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Herinnert u zich de Opel Manta en de Ford Capri nog? Volkshelden, want leuke betaalbare coupés die in de jaren zestig en zeventig hun hoogtepunt beleefden en in de jaren tachtig afzwaaiden. Waarom ik die herinnering weer oproep? Omdat Ford nu een nieuwe Capri introduceert. En die doet nogal wat stof opwaaien. In negatieve zin welteverstaan. Want als je zo’n beroemde naam hergebruikt, dan moet je dat wel doen met een passende auto. En dat is deze auto niet.