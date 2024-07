Deel dit: Share App Mail Tweet

Als jullie niet meer nieuwe auto’s kopen, gaat het milieu eraan

Goed, dat is een wel héél losse parafrasering van de conclusie van een recent onderzoek, maar de kern van waarheid zit erin. De lage verkoop van nieuwe auto’s in Nederland remt de vergroening, aldus ING, en staat de klimaatdoelen in de weg.

De onderzoekstak van de bank verwacht dat de autoverkopen dit jaar dalen naar 365.000 en dat er in 2025 geen herstel komt. Het marktaandeel van EV’s zal in de komende maanden licht stijgen, zo is de verwachting, naar zo’n 32 procent.

Verkoop nieuwe auto’s in 2019

Om die 365.000 nieuwe auto’s in perspectief te plaatsen. Vóór de wereldwijde coronapandemie, in 2019, werden in Nederland 446.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd. En volgens ING gaan we dat aantal niet meer halen in de nabije toekomst.

Gemiddelde leeftijd wagenpark

Slechts nieuws voor de vergroening van het wagenpark, zo luidt de conclusie, aangezien moderne auto’s in gebruik schoner zijn dan oudere modellen. De gemiddelde leeftijd van een personenauto in Nederland ligt op zo’n twaalf jaar en stijgt gestaag.

Subsidie op EV’s is afgeschaft

Daarbij komt dat het nieuwe kabinet de subsidie op elektrische auto’s afschaft, wat ongetwijfeld een effect zal hebben op de nieuwverkopen. ING denkt echter dat zakelijke rijders de instroom van EV’s wel op peil kunnen houden, aangezien steeds meer bedrijven hun wagenpark willen elektrificeren.

Meer betaalbare elektrische auto’s

Ook zal meehelpen dat er steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt komen. Denk aan de Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda en Renault 5. Wat de effecten zullen zijn van de hoge importheffingen op Chinese EV’s is nog de vraag.

Nederlanders rijden langer door

“Nederlanders blijven langer doorrijden en kiezen vaker voor een tweedehands auto”, concludeert ING. Nogal wiedes, zeggen zij, want nieuwe auto’s zijn onbetaalbaar. Wij geven altijd het voorbeeld van de kleine Toyota Aygo, die tien jaar geleden 9.000 euro kostte en er nu vanaf 20.495 euro is.

“De prikkel voor particulieren om hun auto in te ruilen voor een duurzamere is in de praktijk te klein”, denkt de bank bovendien. Een vorm van kilometerbeprijzing met een lager tarief voor schone auto’s zou bevorderlijk zijn, vindt ING, maar daar trekt het nieuwe kabinet nou juist de stekker uit.