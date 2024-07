Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volkswagen Golf 8.5 is top! Maar verkoopt-ie daar beter van?

De Volkswagen Golf heeft een verkoopboost nodig, want waar Nederlanders ooit 30.000 Golfjes per jaar kochten, zijn dat er nu nog maar 3000. Kan deze facelift daarvoor zorgen?

De Volkswagen Golf doet al vijftig jaar mee en is sinds 1974 eindeloos geperfectioneerd. Al die tijd heeft hij een hoofdrol gespeeld op de Nederlandse automarkt, tot enkele jaren geleden. Het was dus met recht een Volkswagen. Een gewone auto die zo goed werd dat hij de maatstaf werd in zijn segment.

Meer knoppen in Volkswagen Golf

Het uiterlijk van de Golf 8.5, zoals Volkswagen hem aanduidt, is met iets gewijzigde verlichting voor en achter nauwelijks anders, maar slechts aangescherpt. Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe wieldesigns en komt de Golf ook niet uit onder een infotainment-update. Het resultaat is een prachtige interieur met mooie displays en eindelijk weer meer fysieke knoppen, onder andere op het multifunctionele stuurwiel.

Grootste nieuws ligt onder de motorkap

Het grootste nieuws zit in de neus. Zo is de basismotor geen driepitter meer, maar een 1.5 viercilinder TSI of eTSI-motor. Met die laatste reden we. De aanduiding eTSI is Volkswagen-taal voor een mild-hybride met 48 Volt-techniek. In dit geval is die 116 pk sterk, maar er is ook een 150 pk sterke variant.

Of die populair gaat worden, wagen we te betwijfelen, want een beter aanbod zijn waarschijnlijk de plug-in hybride-varianten die er binnenkort bijkomen. Die eHybrid is er met 204 of 272 pk. Dankzij een accu met een nettocapaciteit van 19,7 kWh moet je daarmee 142 kilometer elektrisch kunnen rijden en dat is grensverleggend.

De PHEV-aandrijflijn kennen we al van de Cupra Leon en Formentor, die we recent al reden. Hoe hij in de Golf presteert, testen we binnenkort. Voorlopig moesten we het doen met de basismotor, de 1.5 eTSI, die een bescheiden vermogen heeft van nog geen 120 pk.

Volkswagen Golf maakt indruk

Dat is niet veel, maar wel voldoende, bleek in de oer-Hollandse polder. Ook is deze nieuwe basismotor beter in balans dan zijn voorganger en ook stiller. We reden hem in de complete R-Line-uitvoering en dan maakt de Golf indruk als premiumhatchback, door zijn mooie materialen en afwerking. De rijervaring is ook tevredenstellend, met een voldoende precieze besturing en een comfortabel onderstel.

Bovendien is-ie zo’n 3500 euro minder duur geworden. De vanafprijs ligt nu net onder de 35.000 euro. Als plug-in hybride met 204 pk in jubileumuitvoering moet hij 44.490 euro kosten.