Dom plan! Running mate Donald Trump wil brandstofauto’s subsidiëren

Je verwacht het niet… nou ja, wel. De running mate van Donald Trump, J.D. Vance – die 300.000 euro van de olie- en gasindustrie ontving – heeft een plan dat de Amerikaanse belastingbetalers miljarden gaat kosten: een subsidie op brandstofauto’s.

J.D. Vance, een senator uit de Amerikaanse staat Ohio, is niet bijzonder geloofwaardig. Hij was ooit een fel tegenstander van Donald Trump en noemde hem zelfs “America’s Hitler”, maar is nu 180 graden gedraaid. Ook waarschuwde Vance in 2020 voor de gevaren van klimaatverandering en was hij vóór zonnepanelen.

Running mate Donald Trump olie-industrie

Maar ja, toen had-ie nog geen honderdduizenden euro’s gekregen van de olie- en gasindustrie. Twee jaar later stond Vance namelijk in de top twintig van de Amerikaanse politici met de meeste donaties uit die industrie.

Wetsvoorstel Drive American Act

Bovendien speelt opportunisme natuurlijk ook een rol. Vance weet dondersgoed dat de Republikeinse Partij in de laatste jaren een ruk naar rechts heeft gemaakt en past daar zijn retoriek op aan. Moet hij Trump steunen om hogerop te komen? Dan doet-ie dat. Moet hij klimaatverandering ontkennen? Prima.

Dus gooit Vance een lekker stukje rood vlees in de richting van de Republikeinse kiezers in de vorm van de Drive American Act (zucht!). In het wetsvoorstel staat dat de elektrische subsidies van de regering-Biden geschrapt moeten worden en dat er een belastingvoordeel moet komen op brandstofauto’s.

Subsidie op grote trucks en SUV’s

Concreet stelt Vance voor dat er een subsidie moet komen van maximaal 7500 dollar op iedere auto, truck of SUV met een benzine- of dieselmotor tot een aanschafprijs van 80.000 dollar. Iedereen die 300.000 dollar of minder verdient zou daarvoor in aanmerking moeten komen.

Nog veel opmerkelijker is dat de hoogste subsidie voor de voertuigen met de meeste zitplaatsen en het hoogste trekvermogen geldt. Met andere woorden, de Drive American Act zou Amerikanen aanmoedigen om zo groot mogelijke trucks en SUV’s te kopen.

Kost regering Donald Trump miljarden

Ronduit bizar is dat er jaarlijks ongeveer 7 miljoen nieuwe voertuigen in de Verenigde Staten worden verkocht waarvoor de subsidie zou gelden. Als de overheid daar een gemiddeld bedrag van 5000 euro voor zou moeten uitkeren, gaat dat de staatskas ieder jaar 35 miljard dollar kosten, zo becijferde Jalopnik.