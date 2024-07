Deel dit: Share App Mail Tweet

Zweedse sleeper: deze Volvo-occasion is sneller dan je denkt

Auto’s die stiekem bloedsnel zijn, maar waar je het niet aan afziet, dat zijn sleepers. Deze Volvo S60 R-occasion is wat ons betreft als sleeper te classificeren.

Hoewel deze Volvo S60 er een tikkeltje braaf uitziet, is de occasion dat allerminst. Hij draagt immers een R-embleem en dat maakt hem tot een ware sportsedan.

Volvo S60 R: 300 pk en vierwielaandrijving

Zo vinden we onder de motorkap een geblazen 2,5-liter vijfcilinder die 300 pk en 400 Nm koppel verdeelt over vier wielen. Hoewel de Volvo S60 R ook met zestraps handbak is geleverd, gaat het in dit geval om de vijftraps automaat. Zijn aandrijflijn maakt hem wel een tikkeltje zwaar. Zo weegt de S60 R bijna 1.600 kilogram; een stuk meer dan de 1.433 kilogram die een simpelere 2.0T-versie aantikt op de weegschaal. Gelukkig heeft de S60 R een sportiever onderstel met actieve dempers dat de extra kilo’s in het gareel houdt. De Zweedse sportsedan kent drie standen: Comfort, Sport en Advanced, waarbij het onderstel telkens een tandje stugger wordt.

(Afbeelding: Autowereld / Carteam Paul Goeman Autoservice) (Afbeelding: Autowereld / Carteam Paul Goeman Autoservice) (Afbeelding: Autowereld / Carteam Paul Goeman Autoservice) (Afbeelding: Autowereld / Carteam Paul Goeman Autoservice) (Afbeelding: Autowereld / Carteam Paul Goeman Autoservice)

Hoewel de automaat comfort biedt, maakt het hem met een 0 tot 100-tijd van 6,7 seconden een volle seconde trager op deze sprint dan de Volvo S60 R-variant met handbak. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 250 km/h. Hoewel we in het huidige EV-tijdperk aan dergelijke sprinttijden gewend zijn geraakt, is het sneller dan je zou verwachten van een onschuldig ogende occasion uit 2005. Destijds was het zelfs de snelste productieauto ooit van Volvo.

Het exemplaar in kwestie is uitgevoerd in het grijs. Dat past goed bij een sleeper, al hadden wij hem maar wat graag in de kleur Flash Green Metallic gezien. Die lakkleur staat de S60 R namelijk beeldig, zeker in combinatie met de oranjebruine interieurkleur die deze occasion wél heeft. In het topmodel van de S60-reeks treffen we de nodige opties. Zo is deze Volvo S60 R uitgerust met onder meer stoelverwarming, parkeersensoren, cruise control, climate control, verwarmde buitenspiegels, xenon-verlichting en koplampwissers.

Prijs van de occasion

De Zweedse sleeper heeft 215.000 kilometer op de klok. Net ingereden, zouden Volvo-fanaten zeggen. Geïnteresseerd? Dan moet je afreizen naar het Noord-Hollandse Uitgeest, waar deze Volvo S60 R voor 19.750 euro te koop staat. Is je budget niet toereikend? Denk dan eens aan deze onbekende sportsedan uit Zweden.