Verstappen hoopt met nieuwe upgrades concurrentie voor te blijven

Red Bull-coureur Max Verstappen hoopt dat nieuwe upgrades voor zijn bolide positief gaan uitpakken tijdens de aankomende Grote Prijs van Hongarije. De Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 wil zijn leidende positie in het WK-klassement daarmee verder verstevigen. Hij staat momenteel op 255 punten, achtervolger Lando Norris (McLaren) op 171.

“We hebben al eerder wat aanpassingen gedaan, maar dat was niet bijzonder groots, dus dit zijn grotere. Het wordt een heel belangrijk weekend”, aldus de drievoudig wereldkampioen tegen de verzamelde pers.

Verstappen is van mening dat de Red Bull-bolides nog sneller moeten worden om de leiding in de WK-klassementen te behouden. “Dat kun je zo zeggen ja. Als deze upgrades ons geen goede rondetijden opleveren, weet ik niet hoe de rest van het seizoen zal verlopen, maar tegelijkertijd weet ik ook niet wat de andere teams dan gaan doen. We richten ons dus gewoon op onszelf.”

Pérez

Ondertussen blijft de toekomst van teamgenoot Sergio Pérez bij Red Bull onzeker. De Mexicaan staat slechts zesde in het WK-klassement. De Japanner Yuki Tsunoda deed in Hongarije al een open sollicitatie naar de positie van tweede coureur bij de Oostenrijkse renstal. Hij is in dienst van RB, het zusterteam van het grote Red Bull.

“Ik vind dat ik een kans bij Red Bull verdien”, gaf Tsunoda aan. “Het lijkt me geweldig om tegen de topteams om de hogere posities en zelfs tegen Max te strijden. Maar uiteindelijk nemen andere mensen de beslissingen. Ik heb daar geen controle over.”

ANP