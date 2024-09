Deel dit: Share App Mail Tweet

Nissan-topman: ‘We werken aan terugkeer van de Nissan Silvia’

In de wandelgangen klonken al geruchten dat wordt gewerkt aan de terugkeer van de iconische Nissan Silvia. Nu bevestigt een topman van het Japanse merk de plannen.

Hoezee! Waar het vuurtje van veel sportwagens de afgelopen jaren doofde (denk aan de GT-R, de Audi R8 en Toyota’s GR86), stemt het ons vrolijk dat Nissan weer een nieuwe sportwagen in de pijplijn heeft. Maar juich als purist niet te vroeg.

Nissan Silvia krijgt elektrische aandrijflijn

De Silvia-naam, die in 2002 met de S15-generatie uitstierf, wordt met een defibrillator weer tot leven gewekt. De elektrische schok dreunt blijkbaar door tot de kern van deze sportcoupé, want hij zal enkel met een elektrische aandrijflijn komen. De Nissan Silvia moet immers in zoveel mogelijk markten geïntroduceerd kunnen worden en in deze tijden een sportwagen met verbrandingsmotor gaat helaas lastig in Europa, waar uitstoot steeds harder bestraft wordt.

Verder is er nog maar weinig bekend. Ivan Espinosa, Chief Planning Officer bij Nissan, hintte eerder al op een mogelijke terugkomst. Nu bevestigt hij de plannen. Het zit allemaal nog in een erg vroeg stadium en het merk onderzoekt hoe het model en zijn architectuur er precies uit moeten komen te zien. Espinosa verwacht dat we nog voor het einde van dit decennium kennismaken met de nieuwe Nissan Silvia.

Op eigen kracht

Hoewel Nissan een samenwerkingsverband heeft met Honda en Mitsubishi (daar denkt de controversiële oud-Nissan-topman Carlos Ghosn overigens het zijne van), stelt Espinosa dat het deze Nissan Silvia geheel op eigen kracht wil ontwikkelen.

Het wordt hoe dan ook een fikse investering, waarbij het nog maar de vraag is of Nissan dat terug zal verdienen. Hoe leuk wij sportwagens ook vinden, het zijn niet de money makers in het modelgamma. Daar komt bij dat de vraag naar elektrische auto’s tegenvalt in Europa. Het is te hopen dat deze moderne Nissan Silvia een beetje lijkt op de IDx-conceptcar van elf jaar geleden. Dat studiemodel heeft iets weg heeft van de eerste Skyline GT-R. Het kan dan in ieder geval niet aan zijn looks liggen.