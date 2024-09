Deel dit: Share App Mail Tweet

Serra maakt voor overstap van Mercedes naar Ferrari al promotie

Engineer Loic Serra wordt bij de Formule 1-renstal Ferrari de nieuwe technisch directeur voor het chassis. De Fransman, nu nog engineer bij Mercedes, maakt in oktober de overstap naar het Italiaanse team, zoals al eerder bekend was.

Serra zou hoofdengineer over het chassis worden bij Ferrari en onder technisch directeur Enrico Cardile werken. De Italiaan stopte echter in juli waarna teambaas Frederic Vasseur die taken op zich nam. Serra maakt nu alvast promotie en wordt de nieuwe technisch directeur over het chassis.

Ferrari kondigde in mei aan dat Serra en de Belg Jérôme d’Ambrosio in navolging van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de overstap maken van Mercedes naar Ferrari.

Cardile gaat op zijn beurt volgend jaar naar Aston Martin.

ANP