Volvo ES90 komt naar Nederland, maar is niet voor jou bedoeld

Volvo maakt bekend dat de volledig elektrische ES90 in maart 2025 debuteert in het Zweedse Stockholm. Maar waarom in die stad? De sedan is niet echt bedoeld voor de Europese markt. Ondanks dat hij hier wel verkocht gaat worden.

De Volvo ES90 is een volledig elektrische sedan. Eerder stond dit voortuig bekend onder de interne codenaam ‘V551 First VP’. Deze naam verscheen eerder op foto’s van Volvo-werknemers in een Geely-fabriek in het Chinese Chengdu. Naar verwachting wordt de auto hier uiteindelijk ook gebouwd.

De Volvo ES90 is gemaakt voor China

Sedans als de Volvo ES90 zijn niet populair in Nederland. Net als in het merendeel van de Europese landen verkopen SUV’s en crossovers beter. Volvo-CEO Jim Rowan zei daarom veel commentaar te hebben gehad op de nieuwe sedan. Waarom zou je als merk een carrosserievorm brengen waarvan je op voorhand weet dat hij niet populair wordt?

Het antwoord van Rowan is eenvoudig. “In sommige landen, bijvoorbeeld China, is de sedan nog wel populair.”

In Azië worden simpelweg veel meer sedans verkocht. Met name grote en luxe voertuigen, waartoe de Volvo ES90 zich mag rekenen, zijn gewild in het Verre Oosten.

Niet enkel SUV’s van Volvo

Hoewel de Volvo ES90 dus met name voor de Aziatische markt is bedoeld, komt hij ook in Nederland op de prijslijst. Een verkooptopper zal het niet worden, maar dat Volvo er niet voor kiest enkel SUV’s te leveren, kunnen we waarderen.

Specificaties en foto's van de Volvo ES90 volgen in een later stadium.