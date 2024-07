Deel dit: Share App Mail Tweet

Nissan wil nieuw leven blazen in de Silvia! Goed nieuws, toch?

Een Nissan-topman hint op de terugkomst van de legendarische Silvia, maar wacht nog even met de slingers ophangen.

In een interview met Top Gear zei Ivan Espinosa, Chief Planning Officer bij Nissan, dat er een goede kans is dat de beroemde Silvia ooit terugkeert.

Moderne Nissan Silvia moet investering waard zijn

Daarbij houdt hij wel een slag om de arm. Enkel als de moderne Silvia in grote oplage gebouwd en verkocht wordt, is het de investering waard. En dat is nog niet zo makkelijk, aangezien sportwagens een nicheproduct zijn. De grote massa zit immers liever in een brave SUV of crossover.

Een mogelijke optie zou zijn om de investeringskosten te delen met een andere fabrikant, zoals Toyota en BMW dat deden voor de Supra en Z4. Ook de Toyota GT86 en Subaru BRZ zijn samen ontwikkeld. Over een mogelijke samenwerking heeft Espinosa zich nog niet uitgelaten.

Voldoende vermogen voor de juiste prijs

Zeker is de reïncarnatie van de Nissan Silvia dus nog niet. Wel zei Espinosa dat áls het sportmodel terugkomt, hij ‘voldoende vermogen zal hebben voor een prijs die klanten aantrekkelijk vinden’.

De Nissan Silvia als geliefde tuningsauto De Nissan Silvia is een sportcoupé die tussen 1965 en 2002, verdeeld over zeven generaties, werd gebouwd. Met name de laatste drie generaties (S13, S14 en S15 voor de kenners) zijn zeer geliefd onder tuners vanwege de potente viercilinders. Hoewel Nissan verschillende motoren (ook zonder turbo) in deze Silvia’s hing, zijn vooral de geblazen CA18DET en SR20DET erg populair. Deze blokken kunnen immers veel vermogen produceren.

Of hij weer een potente 2,0-liter turboviercilinder zoals de SR20-motor in de laatste generatie Silva (de S15) zal krijgen, is nog niet bekend. Wellicht krijgt de herboren sportwagen wel een volledig elektrische aandrijflijn, zoals we dat ook bij de nieuwe Porsche Boxster zien.

Verbrandingsmotor of elektrisch?

Komt er wel een verbrandingsmotor in de nieuwe Silvia te liggen, dan is het maar zeer de vraag of wij hem met onze strenge bpm-regels überhaupt zullen krijgen. De enige twee overgebleven sportmodellen in het gamma van Nissan, de Z en de GT-R (die zeer binnenkort voorgoed verdwijnt), kunnen wij immers ook niet (meer) op Europese bodem kopen.

Goed, er kleven dus nog veel mitsen en maren aan dit verhaal. En als het plan voor een nieuwe Nissan Silvia doorgaat, is het nog maar te hopen dat het daadwerkelijk een sportwagen wordt en niet de zoveelste elektro-SUV waar schaamteloos een iconische modelnaam op is geplakt. Looking at you, Ford Capri.