Motorrijden met autorijbewijs? Het kan met deze aparte occasion

Wil je de vrijheid van het motorrijden ervaren zonder dat je een motorrijbewijs hebt? Dat kan met deze vreemde Qooder-occasion. Een motor die maar liefst vier wielen telt waar je (in sommige gevallen) met een autorijbewijs op mag rijden.

Een vierwielige motor, noemen we dat niet gewoon een quad? Nou, nee. Deze Qooder is wel degelijk wat anders. Door zijn dynamische onderstel met onafhankelijke wielophanging ben je in theorie bijna net zo wendbaar als met een motor. Voor de quad, die de nadelen van zowel een auto als een motor samenvoegt, geldt dat uiteraard niet.

Vierwielige motorscooter

Qooder is een Zwitsers merk dat zich focust op motorscooters met drie of vier wielen. Puristen zullen zeggen dat rijden op een motorscooter niet hetzelfde is als motorrijden. Deze Qooder-occasion is namelijk voorzien van een CVT-automaat. Zelf schakelen zit er dus niet in.

Toch kun je met de Qooder proeven van het echte motorgevoel, doordat je in de bochten kunt hangen, waar de extra wielen veel grip bieden. Met zijn breedte van 84 centimeter kun je ook lekker tussen de files doorrijden, heerlijk! Wel is de Qooder-occasion met 281 kilogram behoorlijk zwaar. Gelukkig helpt het onderstel je de massa in bedwang te houden. Bij het stoplicht hoef je, als je beide remhendels inknijpt, zelfs geen voet aan de grond te zetten. In dat geval balanceert de motorscooter zichzelf.

Motorrijden met een autorijbewijs

De extra wielen ogen een tikkeltje vreemd en zullen enige gewenning vergen, maar het zorgt er wel voor dat sommigen er met een autorijbewijs op mogen rijden. Sommigen? Ja, enkel degenen die vóór 19 januari 2013 hun B-rijbewijs gehaald hebben. Sindsdien geldt andere regelgeving, waardoor ook voor drie- en vierwielige motorscooters een A-rijbewijs vereist is.

Heb je je autorijbewijs voor die datum gehaald, dan kun je zo opstappen en wegrijden. Je hebt dan een 399 cc eencilinder met 32,5 pk tot je beschikking. De topsnelheid bedraagt 130 km/h. Het is dus geen echte rijdersmotor, maar voor woon-werkverkeer en stadsritjes lijkt de Qooder-occasion ideaal.

Prijs van de Qooder-occasion

Wat mag deze aparte vierwieler kosten? Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan op dit moment twee exemplaren te koop, die beide iets minder dan 12.000 euro kosten. Beide komen uit 2021 en zijn niet of nauwelijks gebruikt. Omdat de occasions nieuw zijn, verschilt de prijs vrijwel niets met de nieuwprijs. Inmiddels is er echter ook een nieuwe versie van de Qooder, die vanaf 13.390 euro kost.

Toch is deze Qooder-occasion voordeliger dan een nieuwe, omdat je er ook opties zoals een koffer en koolstofvezel handbeschermers bij krijgt.