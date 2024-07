Deel dit: Share App Mail Tweet

Heeft Cadillac nou echt het woord ‘soleil’ verkeerd geschreven?

Rare jongens, die Amerikanen. Onthullen ze een grote, elektrische cabriolet, geven ze hem een naam die niet klopt. Of betekent Cadillac Sollei misschien iets heel anders?

Zelfs Google denkt dat Cadillac een fout heeft gemaakt. ‘Resultaten voor Cadillac Soleil’, schrijft de zoekmachine als we ‘Cadillac Sollei’ intikken. Maar dat laatste is toch echt correct.

Wat betekent Cadillac Sollei?

Sollei is een samenstelling van het Latijnse woord Sol (zon) en het Engelse woord Leisure (vrije tijd). Met andere woorden: dit is een cabriolet om in je vrije tijd de zon mee op te zoeken.

Geen ouderwets slagschip

Cadillac meldt niet hoe lang de Sollei is, maar dat het een flinke jongen is, lijkt ons duidelijk. Het model grijpt terug op de enorme convertibles van weleer, zoals de Eldorado Biaritz en de Fleetwood.

Ouderwets, zoals die slagschepen, is de Sollei zeker niet. Hij lijkt bijvoorbeeld op de Celestiq, de grote, elektrische limousine van Cadillac. Dat model is 5,5 meter lang, 600 pk sterk en haalt een range van 480 kilometer.

Ziet er behoorlijk productierijp uit

De Sollei ziet er behoorlijk productierijp uit, maar we kunnen ons niet voorstellen dat Cadillac de sprong waagt. Of het moet puur zijn om een imagomaker in het leveringsprogramma te hebben.

De Sollei biedt plaats aan vier volwassenen en heeft in grote lijnen hetzelfde dashboard als de Celestiq, met een enorme hoeveelheid aan digitale schermen.

Uiteraard is de Sollei ook een exercitie in luxe, met een overdaad aan hout en leer. Tussen de achterste stoelen zit een koelkastje met daarin een karaf en glazen van kristalglas.