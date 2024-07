Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 15.000 euro heb je deze serieuze premium-occasion

Je wilt vijf deuren, want dat is handig, plus een automaat, want dat is fijn. Los daarvan moet je auto ‘wel wat zijn’, een merk dat ergens voor staat, dus geen ‘allemansvriend’ en met een sterk, sprekend uiterlijk. Kortom, je wil een serieuze occasion voor 15.000 euro. Veeleisend? Welnee!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een premium hatchback voor maximaal 15.000 euro. Ben je niet gecharmeerd van de Audi A3? Misschien kun je de opties die we donderdag en zaterdag presenteren meer waarderen.

Audi A3 (2016 – 2020)

Die vier ringen hebben op veeleisende automobilisten een sterke aantrekkingskracht. Zodoende is ook deze A3 een gewilde auto. Met zijn strakke, wat onderkoelde uiterlijk en een zakelijk interieur, maar wel met een prima bedieningsgemak is het een typische Audi.

De bagageruimte meet 380 liter en is daarmee nèt de grootste van dit drietal. De verschillend te gebruiken vloer in de bagageruimte is een handigheidje. Hij stuurt uitstekend, maar is ook wat hard geveerd. Met de 1,5-liter motor is gemiddeld 1 op 15 goed te doen.

Er is aanbod zàt, we kiezen voor een zwarte ’35 Sport Lease Edition’ (2018, 168.000 km) voor € 14.995 bij een autobedrijf in Drachten.

Waarop moet je letten bij deze occasion?

Bij de 1,5-liter turbomotor komt het voor dat de slang van de turbo eraf springt. Dat is te horen door een plof en een fluitend geluid, daarna is de trekkracht verdwenen. Dat is een kwestie van die slang opnieuw vastzetten.

De S-Tronic automatische transmissie kan door een hydraulische òf elektronische storing stoppen met schakelen. In beide gevallen is transport naar de garage noodzakelijk en dat kàn een dure reparatie worden.

Audi’s met ‘keyless-entry’ kunnen gestoord worden door bijvoorbeeld een GSM-mast. Honderd meter verder duwen is de (niet ideale) oplossing.