Deel dit: Share App Mail Tweet

Doffe koplampen? Zo fix je ze en blijven ze langdurig helder

Zijn jouw koplampen dof en geel gekleurd? Geen paniek. Het is vrij eenvoudig zelf op te lossen, waarna ze langdurig helder blijven.

Toevallig hebben we dit afgelopen weekend zelf nog gedaan bij onze Nissan Skyline, waardoor we je nu aan de hand van afbeeldingen stap voor stap het proces kunnen uitleggen.

Zelf doffe koplampen opknappen

Kunststof koplampen komen af fabriek met een coating die het materiaal beschermt tegen UV-straling van de zon. Steenslag leidt er uiteindelijk toe dat deze laag verdwijnt. Niet alleen ogen je koplampen daardoor dof en krasserig, ook kleurt het polycarbonaat nu geel door het zonlicht.

We gaan je nu uitleggen hoe je doffe koplampen weer opknapt. Daarvoor zijn de onderstaande materialen nodig.

600 grit, 1.500 grit en 3.000 grit schuurpapier (geschikt voor natschuren).

Een schuurblokje.

2K blanke lak geschikt voor koplampen.

Afplaktape.

Alcohol.

Waterspuit.

Optioneel: een polijstmachine met compound en polijstmiddel.

Stap 1: demonteren of afplakken

Demonteer je koplampen als dat niet te veel werk kost. In ons geval zou de complete bumper daarvoor eraf gehaald moeten worden, waardoor wij voor optie twee kiezen: goed afplakken.

Plak met schilderstape alle panelen en rubbers af die zich vlakbij de koplamp bevinden, zodat je deze tijdens het schuren niet beschadigt.

Stap 2: schuren

Pak nu je schuurblokje en vouw er 600 grit schuurpapier omheen. Spuit water op zowel het schuurpapier als de koplampen en houd ze ook tijdens het schuren constant nat.

Oefen een beetje druk uit en schuur in horizontale stroken heen en weer. Doe dit net zo lang tot het troebele water van geel naar wittig kleurt. Enkele minuten is meer dan voldoende. Je koplampen ogen nu nog doffer dan voorheen, maar dat is de bedoeling.

Stap 3: nog meer schuren

Herhaal de vorige stap, maar dan met het 1.500 grit schuurpapier. Schuur nu in verticale stroken. Tot slot schuur je, eveneens terwijl je de koplampen en het schuurpapier nat houdt, met 3.000 grit schuurpapier van links naar rechts.

Zou je de koplampen nu polijsten, dan blinken ze weer als nooit tevoren. Toch gaan we dat (nog) niet doen. Door UV-straling zouden je onbeschermde koplampen binnen enkele maanden weer geel kleuren.

Stap 4: 2K blanke lak spuiten

Daarom brengen we nu opnieuw een beschermlaag aan. Er zijn verschillende aanbieders van kant-en-klare koplampcoatings, maar wij kiezen liever voor 2K blanke lak. 2K houdt in dat er een verharder aan de lak wordt toegevoegd, waardoor de coating straks beter bestand is tegen steenslag. Let wel, niet elke 2K blanke lak kan gebruikt worden op het polycarbonaat van koplampen. Kies dus een geschikte blanke lak zoals deze.

Plak alles waar geen lak op mag komen goed af met kranten of plastic. Voeg vervolgens de verharder toe en schud de bus enkele minuten. Spuit vanaf zo’n 20 centimeter de nu nog doffe koplampen in. Druk de spuitknop in voordat je de koplamp raakt en beweeg vervolgens met een rustig tempo horizontaal. Zorg dat er bij elke beweging een beetje overlap is met de vorige strook. Spuit het er vooral niet te dik op, want dan ontstaan druipers. Laat het vervolgens een minuut of tien drogen en breng dan nog een laag toe. In totaal zijn twee of drie lagen voldoende.

Voor het spuiten. (Afbeelding: Autovisie) Na het spuiten. (Afbeelding: Autovisie)

Voor het spuiten. (Afbeelding: Autovisie) Na het spuiten. (Afbeelding: Autovisie)

Na een dag uitharden ben je in principe klaar en zijn je doffe koplampen weer helder. Wie wil, kan echter nog een stapje verder gaan.

Stap 5: polijsten (optioneel)

Bij het spuiten van lak wil soms orange peel (zeer kleine bobbeltjes in de laklaag) ontstaan. Om dit (deels) te verhelpen, kun je ervoor kiezen de uitgeharde blanke lak weer heel lichtjes op te schuren zodat je de bubbeltjes gladstrijkt. Het voelt een beetje vreemd, omdat je nu kraakheldere koplampen weer dof schuurt. Het is van belang dat je niet te veel druk uitoefent, zodat je niet álle blanke lak (en zijn beschermende functie) wegschuurt.

Na het wegschuren van de orange peel zien je koplampen er zo uit. (Afbeelding: Autovisie) (Afbeelding: Autovisie) Het eindresultaat. (Afbeelding: Autovisie)

Na het wegschuren van de orange peel zien je koplampen er zo uit. (Afbeelding: Autovisie) (Afbeelding: Autovisie) Het eindresultaat. (Afbeelding: Autovisie)

Vervolgens is het tijd om te polijsten. In eerste instantie deden wij dat met een compound die de ergste krassen wegpoetst. Om het af te maken gebruikten we vervolgens ook nog een verfijnder polijstmiddel. Een polijstmachine of boor met opzetstuk om te polijsten is van belang, omdat je met de hand niet genoeg wrijving en warmte kunt creëren. En voilà, je hebt weer stralende koplampen.

Methode is niet perfect

Weet wel dat deze methode niet perfect is. Een laklaag kan immers de richting van het licht een klein beetje verbuigen. Ook zul je zeer diepe krassen of beschadigingen blijven zien, zoals ook bij ons het geval is. Desalniettemin is het in de meeste gevallen een enorme verbetering en kunnen je koplampen er weer jaren tegenaan.