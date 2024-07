Deel dit: Share App Mail Tweet

Bizar! Je raadt nooit welk motorblok in deze ‘brave’ Volvo 240 ligt

Lekker burgerlijk, zo’n Volvo 240. Nou, niet dit exemplaar. De Zweedse eigenaar Peter Björck heeft een wel heel bijzonder motorblok in de neus van de stationwagen gelepeld. Hint: hij noemt de auto Volvoghini.

Björck heeft een voorliefde voor snelle auto’s en deelt zijn passie met zijn bijna 180.000 YouTube-volgers. Zo vind je op zijn kanaal video’s over onder meer zijn twin-turbo Lamborghini Gallardo (inmiddels verkocht), twin-turbo Audi R8, Toyota Supra en Volvo 850 T-5R.

Volvo 240 met V10 uit Lamborghini

Toch is zijn Volvo 240 uit 1975 ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende auto’s in zijn garage. Waarom? In de neus ligt een 5,0-liter V10 uit een Lamborghini Gallardo. Anders dan de Gallardo die Björck voorheen had, is deze V10 nog wel atmosferisch.



Zoals je begrijpt is dit bepaald geen eenvoudige motorwissel. De V10 is erg breed en er waren op maat gemaakte uitlaatspruitstukken nodig om het grote blok in de neus van de Volvo 240 te plaatsen. Vervolgens moest hij plek zien te vinden voor de rembekrachtiging en de stuurinrichting. Ook was het niet eenvoudig een geschikte versnellingsbak te vinden.

Uiteindelijk is het de handige Härry gelukt en nu ligt er dus een 500 pk sterke V10 in zijn Volvo 240. Het bijzondere is dat je het er vanbuiten niet aan afziet. Wij dachten recent met deze beeldige Volvo-occasion een ware sleeper te hebben gevonden, maar deze 240 doet er nog een flinke schep bovenop. Een sleeper was de 240 overigens ook al voordat Björck de V10 erin lepelde, want toen lag er nog een loeisterke 2JZ-motor uit een Toyota Supra in.

Volvo 240 V10 2.0

De Volvo met V10 bevalt Peter Björck zo goed, dat hij heeft besloten een nog heftiger project te starten. Hij bouwt wederom een Lamborghini V10 in een Volvo 240, maar ditmaal pakt hij het grondiger aan. Hij heeft een eigen buizenframe ontworpen waar een 240-jasje overheen past.

De V10, ditmaal voorzien van twee turbo’s, ligt nu in het midden. Hoewel er veel waanzinnige Volvo-projecten bestaan, hebben we dit nog niet eerder gezien. Gezien zijn extreme spoorbreedte kun je dit echter geen sleeper noemen.