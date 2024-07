Deel dit: Share App Mail Tweet

Flinke verkoopdaling Tesla nu deze merken terrein winnen

Hoewel Tesla met zijn Model Y dit jaar vooralsnog het bestverkopende automodel van ons land in huis heeft, valt de algehele verkoop in Europa en de Verenigde Staten een beetje tegen. De iets stroevere verkoop is te wijten aan de toegenomen concurrentie.

In de eerste helft van dit jaar wist Tesla in Europa zo’n 161.300 EV’s te verkopen, zo blijkt uit cijfers van JATO Dynamics. In de eerste zes maanden van vorig jaar waren dat er nog 185.200. Dat komt neer op een daling van maar liefst 12,9 procent. Ook in de Verenigde Staten daalden de verkoopcijfers met zo’n 8 procent.

Verkoopdaling Tesla door succes van concurrentie

Een tegenvallertje voor Elon Musk, zeker aangezien Tesla daarmee ook marktaandeel verliest. Het merk had vorig jaar nog 19,8 procent van de Europese markt voor batterij-elektrische auto’s in handen en dat is nu gedaald tot 17,2 procent. Enkel het EV-marktaandeel van Volkswagen kelderde nog harder (van 22 procent naar 18,7 procent).

Heel vreemd is het niet. Het modelgamma van Tesla begint (op de in Europa niet te krijgen Cybertruck na) inmiddels op leeftijd te raken. Het is dan ook wachten tot het merk de Model Y van een facelift voorziet, of besluit met een geheel nieuwe auto een ander segment aan te boren.

Ook zit de concurrentie niet stil. Zo wint de Chinese autogigant Geely terrein met de Volvo EX30 (die Autovisie momenteel als duurtester heeft) en met Polestar, waarvan we binnenkort de nieuwe 3 en de 4 kunnen verwachten. Ook BMW en de Zuid-Koreaanse merken doen het goed op EV-gebied. Hyundai komt binnenkort zelfs met deze betaalbare elektrische auto in het A-segment.