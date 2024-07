Deel dit: Share App Mail Tweet

Budget-hot hatch is ideale eerste auto voor jonge autoliefhebbers

Stel je bent autoliefhebber en hebt net je roze pasje op zak, voor welk model ga je dan als eerste auto? Wellicht is deze Renault Twingo RS als budget-hot hatch de ideale occasion.

We hebben het uiteraard over de tweede generatie Twingo die tussen 2007 en 2014 gebouwd werd. Dat is immers de enige generatie Twingo die een heuse RS-variant kende. Dit was het kleine broertje van de Mégane RS en Clio RS.

Renault Twingo RS-occasion als eerste auto

Dat RS-embleem plakten de Fransozen enkel op hun sportiefste modellen. De Renault Twingo RS is dan ook niet je alledaagse Twingo. Zo kent hij een stugger onderstel, een stijvere stabilisatorstang en groeide de spoorbreedte met maar liefst 6 centimeter. Je kunt hem herkennen aan zijn sportievere bumpers, spoilertje en optionele stickers.

Zo vinden we onder de kap geen 1,2-liter vierpitter, maar een atmosferische 1,6-liter viercilinder. De motor is betrouwbaar gebleken (zo schreef Autovisie eerder al in de Koopwijzer) en levert 133 pk. Dat klinkt misschien niet als heel veel, maar het is een stuk meer dan de andere Twingo-varianten. Ook is het zo dat een eerste auto met veel meer vermogen moeilijker te verzekeren voor beginners. Bovendien weegt het wagentje slechts een ton, waardoor hij nog altijd in slechts 8,7 seconden van 0 naar 100 km/h sprint. De topsnelheid bedraagt iets meer dan 200 km/h.

Echte stuurmansauto

Daarnaast draait het niet enkel om vermogen, maar ook om beleving. ‘Het machientje wil met een aangename gretigheid in de toeren klimmen”, oordeelde Autovisie over de pittige zestienklepper toen het de hot hatch in 2008 testte. Wel klonk enige kritiek op de handgeschakelde vijfbak, waarbij net iets te veel ruimte zat tussen de verzetten. Dat maakt het soms lastig de motor in het juiste toerengebied te houden.

Verder komt de Renault Twingo RS met een straffer onderstel, wat het een leuk gooi-en-smijt-karretje maakt. “De Twingo laat zich, mede dankzij de afmetingen en de overzichtelijkheid, haarzuiver plaatsen, wat op smallere wegen een groot winstpunt is. Bovendien is er geen sprake van noemenswaardig onderstuur en kunnen eenmaal op de limiet in de bocht heel doeltreffend kleine aanpassingen van de lijn worden doorgevoerd. Stuur- en gaspedaalbewegingen leveren altijd datgene op watje ervan verwacht. Niet meer en niet minder. Een toefje overstuur is dus ook op afroep beschikbaar”, schreef Autovisie tijdens de marktintroductie.

Prijs van de hot hatch en alternatieven

Als jonge autofanaat wil je niet alleen een leuk sturende auto, maar het liefst ook een betaalbaar. Gelukkig pik je de Renault Twingo RS-occasion inmiddels voor niet al te veel geld op. Op dit moment staan op verkoopsite Gaspedaal.nl twaalf exemplaren te koop. Prijzen variëren tussen de 3.500 en 9.500 euro. In diezelfde prijsklasse koop je ook twee vergelijkbare hot hatch-modellen die Autovisie in onderstaande video testte.