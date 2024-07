Deel dit: Share App Mail Tweet

Jaecoo J7 staat als Kia Sportage-concurrent in de coulissen

Er is een flinke instroom van Chinese automerken op de Europese markt. Vorig jaar al vertelden we je over deze drie nieuwkomers. Een daarvan is Jaecoo, dat binnen twee maanden met de Jaecoo J7 als Kia Sportage-concurrent naar ons land wil komen.

Jaecoo is een van de vele dochtermerken van de Chinese autogigant Chery Automobile. De fabrikant ken je wellicht van de Omoda E5 (zie hier onze rijtest), maar ook van zijn andere dochtermerken die bekend staan om het schaamteloos kopiëren van andere producenten.

Jaecoo J7 als Kia Sportage-concurrent

Dat geldt gelukkig niet voor de Jaecoo J7, al zien we er wel enkele kenmerken van de Range Rover in. Met een lengte van 4,50 meter is hij echter een halve meter korter dan de huidige Range Rover. Verder meet de J7 zo’n 1,87 meter in de breedte en 1,69 meter in de hoogte.

Geen Range Rover-concurrent dus. Met welk model vergelijkt de Jaecoo J7 zich dan wel? De Kia Sportage, zo vertelt het Chinese merk aan Autovisie. Wel merkt Jaecoo daarbij op dat de J7 een rijkere standaard uitrusting heeft en ‘intelligenter’ is. Concreet houdt dat in dat de J7 komt met functies zoals automatisch inparkeren. Met de Kia Sportage als voornaamste concurrent kun je rekenen op een basisprijs van zo’n 40 mille.

Plug-in hybride

Anders dan veel andere modellen uit China is de Jaecoo J7 geen volledig elektrische auto, maar een plug-in hybride. Onder de kap ligt een 1,6-liter viercilinder turbomotor die op zichzelf 197 pk levert. De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De verbrandingsmotor wordt ondersteund door een elektromotor die zijn energie haalt uit een 18,3 kWh-accu. Daarmee is volgens de Chinezen een volledig elektrisch bereik van 88 kilometer mogelijk.

Fabriek in Spanje

Hoewel de productie nu nog in China plaatsvindt, legt het merk de laatste hand aan zijn fabriek in Spanje, waar ook deze Jaecoo J7 gebouwd zal worden. Later volgt ook nog een kleinere B-segmenter.