Verstappen gefrustreerd na ‘heel slechte wedstrijd’ in Hongarije

Max Verstappen sprak na de Grote Prijs van Hongarije van een “heel slechte wedstrijd”. De regerend wereldkampioen eindigde als vijfde na een aanrijding in de slotfase met de Britse Mercedescoureur Lewis Hamilton. Verstappen maakte zich vooral zorgen omdat hij, ondanks updates aan de Red Bull, langzamer was dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, die eerste en tweede werden.

“Alles ging fout”, mopperde Verstappen na afloop bij Viaplay. “De strategie was gewoon slecht. We weten hoe moeilijk het is om hier in te halen. Dat heb ik alleen maar moeten doen. Ik heb proberen te vechten, maar daarmee zo veel tijd verloren.”

Verstappen verloor bij beide pitstops een positie door een zogenoemde undercut, waarbij concurrenten eerder van banden wisselden en daarna sneller waren. “Dat we een eerste keer een ‘undercut’ hebben, is niet goed, maar dat kan gebeuren. De tweede keer kwam ik weer vast te zitten en kom je er niet aan voorbij.”

Commentaar

De wereldkampioen zat ook te mopperen op zijn eigen teamleden, die er volgens hem niet goed op reageerden. “En omdat ik ook nog dom commentaar terugkreeg op de radio, in plaats van dat ze zeggen dat het niet ideaal was, wat mij ook rustiger maakt. Dat was voor mij de druppel.”

Verstappen vond dat Hamilton hem bij de inhaalactie aan het einde van de race te weinig ruimte liet. De Mercedes raakte de Red Bull die daardoor met de achterkant werd gelanceerd en vervolgens doorschoot. “Ik remde redelijk laat, maar ook niet bizar laat”, gaf Verstappen toe. “Ik zette mijn auto aan de binnenkant ernaast om hem uit te remmen, maar hij bleef naar rechts komen.”

De wereldkampioen was vooral gefrustreerd over de prestatie van zijn eigen wagen, ondanks enkele verbeteringen die in Hongarije waren doorgevoerd. “We konden de McLarens totaal niet bijhouden. Dat is niet goed. Het is lastig te voorspellen wat er nog komt, maar momenteel zijn we te langzaam.”

