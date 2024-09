Deel dit: Share App Mail Tweet

Plots zijn weer miljoenen beschikbaar voor subsidie EV-occasions

‘Voorgoed voorbij’, stelden we in juli over de EV-subsidie toen het SEPP-budget van 29,4 miljoen euro voor tweedehands elektrische auto’s op was. Het was toch niet zo ‘voorgoed’ als gedacht. Nu worden namelijk plots miljoenen euro’s extra beschikbaar gesteld om de verkoop van EV’s te stimuleren.

Het gaat om maar liefst 23,1 miljoen euro die in de subsidiepot voor EV-occasions is gekiept. Kopers van een gebruikte elektrische auto kunnen aanspraak maken op 2.000 euro subsidie. Een simpel rekensommetje leert ons dat dit extra budget maar liefst 11.550 mensen kan helpen bij de aankoop van een elektrische occasion.

Waar komt het extra EV-subsidiegeld vandaan?

De 23,1 miljoen euro is restant van 2023. Dat bedrag bleef vorig jaar over in subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s en wordt nu dus opnieuw ingezet om de verkoop van (ditmaal gebruikte) EV’s te stimuleren.

Waarom wordt het niet ingezet om de verkoop van nieuwe elektrische auto’s te bevorderen? Nou, die pot is nog lang niet leeg. Voor het jaar 2024 is 58 miljoen euro beschikbaar gesteld en daarvan is nog altijd ruim 22,3 miljoen euro beschikbaar. Als koper van een nieuwe EV kun je (als de auto aan enkele basisvoorwaarden voldoet) aanspraak maken op 2.950 euro subsidie.

SEPP-regeling verdwijnt

Wil je een elektrische auto kopen, dan moet je er snel bij zijn. 2024 is namelijk het laatste jaar dat deze subsidieregeling van kracht is. Volgend jaar ga je als EV-koper dus meer uit eigen zak moeten betalen. Niet alleen omdat de subsidie verdwijnt, maar ook omdat kopers van een nieuwe elektrische auto vanaf dan waarschijnlijk bpm moeten ophoesten. Daarnaast gaan EV-rijders vanaf 2025 stapsgewijs wegenbelasting betalen.

Daarmee vallen veel financiële voordelen voor EV-rijders weg. We zijn benieuwd welke invloed dat zal hebben op de nu al tegenvallende verkoopcijfers van elektrische auto’s. In andere Europese landen zien we immers dat de verkoop van EV’s hard keldert wanneer subsidieregelingen stoppen.