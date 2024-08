Deel dit: Share App Mail Tweet

EV’s in 2025 duurder: geen subsidie, wel wegenbelasting én bpm

Langzaam maar zeker vallen alle financiële voordelen voor elektrische auto’s weg. Per 2025 gaat de subsidiepot dicht, moet je ook voor elektrische auto’s wegenbelasting betalen en mogelijk gaan EV-kopers vanaf komend jaar zelfs bpm betalen.

Slecht nieuws voor EV-fabrikanten. De verkoop van elektrische auto’s valt flink tegen in Europa door wegvallende subsidies. Nu lijken nog meer voordelen te verdwijnen.

Bpm voor elektrische auto’s

Vooralsnog waren EV-modellen vrijgesteld van bpm. De RAI Vereniging verwacht echter dat die vrijstelling verdwijnt, zo meldt de website Autoreview.nl na gesprekken met interne bronnen.

Bpm wordt berekend op basis van CO2-uitstoot. Op papier stoten elektrische auto’s geen grammetje CO2 uit, maar er is ook nog een vaste voet. In 2025 zou dit starttarief worden verhoogd naar 667 euro. Als dit gerucht klopt, ben je dat bedrag vanaf volgend jaar dus ook als EV-koper kwijt.

EV-subsidie verdwijnt

Een groter pijnpunt is het wegvallende SEPP-budget. Deze subsidie werd in 2020 in het leven geroepen, om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren. Destijds kon je tot wel 4.000 euro uit de subsidiepot grijpen bij aankoop van een EV (die aan enkele voorwaarden voldeed). Dit jaar kun je nog aanspraak maken op 2.950 euro subsidie, vanaf 2025 is ook dat feest voorbij.

Wegenbelasting voor elektrische auto’s vanaf 2025

Vooralsnog hoefden EV-rijders geen wegenbelasting te betalen. We wisten al even dat ook dat voordeel op den duur weg zou vallen. Eind vorige maand werd bekend dat bezitters van een elektrische auto de komende jaren stapsgewijs meer wegenbelasting zullen moeten betalen.

Zoals de tabel hieronder laat zien, geldt vanaf 2031 het voltarief. Oneerlijk, zeggen EV-voorstanders. Motorrijtuigenbelasting wordt immers deels bepaald door het voertuiggewicht, en elektrische auto’s zijn door hun accupakket zwaarder dan vergelijkbare brandstofauto’s. Wil je elektrisch rijden, maar niet te veel wegenbelasting betalen? Kies dan deze zeer lichte (en betaalbare) EV, door zijn lage gewicht zal de financiële pijn meevallen.