Wat je (niet) moet weten over de Mercedes SLS AMG | Sjoerds Weetjes 415

Wat hebben de nieuwste SL, GT 4-door Coupe en GT met elkaar gemeen? Ze zijn alle drie alleen als AMG-uitvoering leverbaar. Het eerste model waarvoor dat gold, is de Mercedes SLS AMG. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Sjoerd van Bilsen je over alle details van de Duitse sportwagen.

In een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes legde Sjoerd je uit hoe het idee van de SLS AMG ontstond. Waarom Mercedes een model lanceerde dat alleen onder de vlag van AMG verscheen. Hij praatte je bij over het ontwikkelingsproces en verklapte nog meer achtergrondinformatie bij de SLS AMG.

Nog een aflevering over de Mercedes SLS AMG

In deze nieuwe aflevering belicht Sjoerd wederom de Mercedes SLS AMG, maar nu legt hij de focus op de bouw van de auto. Hij duikt daarnaast in de verschillende versies en vertelt je opvallende zaken van de SLS.

Nog meer Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. In elke aflevering duikt Sjoerd in een specifiek onderwerp. De ene keer bespreekt Sjoerd een compleet model, een andere keer legt hij een vergrootglas op een bijzondere accessoire.

In alle afleveringen hoor je informatie die door anderen niet wordt verteld. Hoe is de concept car Peugeot E-legend gebouwd? Waarom kreeg de Alpina Roadster V8 geen V12-blok voorin? Op al deze vragen geeft Sjoerd van Bilsen antwoord. Blader vooral even door de afspeellijst Sjoerds Weetjes als je net even iets meer over je favoriete merk wilt weten dan de gemiddelde autoliefhebber.