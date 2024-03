Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit ‘geheime project’ is de eerste supercar van AMG | Sjoerds Weetjes 389

Met de SLS lanceerde Mercedes-Benz voor de allereerste maal een model dat weliswaar een Mercedes-ster op de grille had, maar onder het zustermerk AMG werd gepositioneerd. Hoe kwam dat idee tot stand?

Waarom werd het een moderne interpretatie van de legendarische 300 SL? Op die vragen én meer het antwoord in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Mercedes SLS AMG

Op de IAA 2009-autotentoonstelling trok Mercedes-Benz het doek van zijn nieuwe sportwagen. In de jaren ervoor leverde de fabrikant al een sportwagen, de SLR. Anders dan die in samenwerking met McLaren ontwikkelde supercar positioneerde Das Haus de nieuweling een traptrede lager in het uitgebreide modellengamma. Hij verscheen er als coupé en als roadster, net als de SLR. Met het model opende Mercedes de aanval op onder andere de topmodellen van de Porsche 911, de Ferrari 599 GTB en de Aston Martin DB9. De SLR richtte zich juist op bijvoorbeeld de Porsche Carrera GT. De SLR was heel exotisch te noemen. Dat gold voor de SLS AMG veel minder.

Zo’n 3 jaar voor het publieksdebuut startte de carriere van de SLS AMG. Hoe ging het project van start? Hoe verliep vervolgens de ontwikkeling van de sportwagen? Dat vertelt Sjoerd je allemaal in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij neemt je mee naar 2006 en vertelt alle ins and outs tot en met het moment dat hij als automotive journalist in Affalterbach de allereerste SLS AMG voor de Nederlandse markt mocht afhalen én naar Utrecht mocht rijden.