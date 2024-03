Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen klokt derde tijd, Sainz snel in vrije training Bahrein

Max Verstappen heeft bij de laatste vrije training voor de GP van Bahrein de derde tijd gereden. De Nederlander klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.31,062. De training werd met daglicht verreden, in tegenstelling tot kwalificatie later vrijdag en de race zaterdag. Carlos Sainz van Ferrari reed met 1.30,824 de beste tijd, gevolgd door Fernando Alonso in zijn Aston Martin.

Verstappen startte op de harde banden, waar hij zes rondjes op reed. Daarna ging hij over op de softs. Zijn teamgenoot Sergio Pérez bleef op de harde band. De Mexicaan reed daarmee de achtste tijd: 1.31,248.

Verstappen verbeterde zich vrijdag ten opzichte van donderdag, aangezien hij bij de tweede vrije training nog de zesde tijd had gereden. Toen gaf de regerend wereldkampioen nog een halve seconde toe op Lewis Hamilton van Mercedes. Die was toen de snelste op het circuit van Sakhir, maar bij de derde training klokte hij de twaalfde tijd.

Vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd staat de kwalificatie op het programma. De Grote Prijs van Bahrein wordt zaterdag verreden.

ANP