Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare EV kost je het minste wegenbelasting vanaf 2025

Vanaf volgend jaar moet je ook voor elektrische auto’s wegenbelasting betalen. Als EV-rijder ben je binnenkort dus de pineut.

Nou ja, de pineut? De eerste jaren geniet je nog van een fikse korting. Pas vanaf 2031 betaal je het voltarief motorrijtuigenbelasting.

Wegenbelasting voor EV: eerlijk of niet?

Hoewel sommige EV-critici het belachelijk vinden dat bezitters van elektrische auto’s überhaupt gematst worden, zijn er ook mensen die stellen dat een voltarief wegenbelasting voor juist oneerlijk is.

Jaar Hoeveelheid wegenbelasting

voor elektrische auto’s 2024 0% 2025 25% 2026 60% 2027 60% 2028 60% 2029 65% 2030 70% Vanaf 2031 100%

De hoeveelheid motorrijtuigenbelasting die je als automobilist moet betalen, wordt immers voor een groot deel bepaald door het voertuiggewicht. Elektrische auto’s zijn door hun accupakket over het algemeen een stuk zwaarder dan vergelijkbare benzineauto’s. “Mensen die na 2030 voor een EV kiezen, worden eigenlijk dus bestraft voor hun duurzamere keuze”, stelde de Vereniging Elektrische Rijders eerder.

Lichte elektrische auto betekent minder wegenbelasting

Net als bij andere aandrijfsoorten, loont het zich straks dus ook bij elektrische auto’s om op het gewicht te letten. Hoe lichter je EV, hoe minder wegenbelasting je betaalt. De allerlichtste elektrische auto die je vandaag kunt kopen is de Dacia Spring. Onze rijtest met de recent ververste budget-EV zie je hieronder.

De underpowered 45 pk-uitvoering van het autootje heeft een 26,8 kWh-accu (bruto) en weegt slechts 926 kilogram. Dat is minder dan de meeste brandstofauto’s en dus hoef je je met deze EV weinig zorgen te maken over motorrijtuigenbelasting. Je koopt hem vanaf 18.950 euro en dan kun je (alleen dit jaar nog) aanspraak maken op 2.950 euro subsidie. De sterkere 65 pk-variant heeft dezelfde batterij en weegt met 949 kilogram een fractie meer en kost je 2.000 euro meer. Vermoedelijk vallen beide uitvoering in dezelfde gewichtsklasse.

Smart-occasion als alternatief voor Dacia Spring

Minder dan een ton is zeer licht, zeker voor de huidige maatstaf. Een nog lichtere, maar niet meer nieuw verkrijgbare EV is de eerste generatie elektrische Smart ForTwo die tussen 2012 en 2014 op de markt was. Aan boord een accu met slechts 17,6 kWh aan capaciteit, maar met een leeggewicht van slechts 900 kilogram, is er niet veel energie nodig om het karretje voort te bewegen. Ook hier betaal je straks dus maar weinig wegenbelasting voor.

Later volgde nog een elektrische ForTwo, maar die weegt bijna 200 kilogram meer. De huidige Smart #3 weegt zelfs ruim twee keer zoveel als de eerste elektrische auto van het merk.

Andere lichte EV’s

Autovisie heeft meer lichte elektrische auto’s getest. Denk aan deze extreem zeldzame Citroën-EV die slechts 1.000 kilogram zou wegen, maar ook de Carice TC2 die ons als lichtgewicht EV van Nederlandse bodem heeft weten te verbazen met zijn leuke rij-eigenschappen. Omdat de TC2 volgens de letter van de wet geen auto is, betaal je er helemaal geen wegenbelasting over.