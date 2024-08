Deel dit: Share App Mail Tweet

Zandvoort-baas en oud-coureur Lammers verwacht spannende race

Sportief directeur van de Dutch Grand Prix en oud-coureur Jan Lammers verwacht een spannende race zondagmiddag. Hij denkt dat Max Verstappen het lastig gaat krijgen met Lando Norris. De McLaren-coureur behaalde tijdens de kwalificatie poleposition. Verstappen start vanaf de tweede plaats.

“Er zijn twintig deelnemers, Verstappen staat tweede en moet er dus nog eentje inhalen, maar dat gaat niet meevallen”, zegt Lammers zondagochtend. “McLaren heeft het goed voor elkaar. Ze zijn op veel circuits snel en de auto’s lijken onder alle weersomstandigheden goed te functioneren.”

Lammers verwacht zondag interessante bandenstrategieën. “Als je achter iemand rijdt en je komt eerder binnen om je banden te wisselen, kan je het initiatief overnemen. Dat soort dingen gaan we vandaag zien.”

Tweede favoriet

Volgens hem is een groot deel van het publiek Verstappen-fan. “Maar de meesten hebben inmiddels ook een tweede favoriet. Lando Norris is populair, net als Daniel Ricciardo. Maar die laatste zie ik niet winnen.” De oud-coureur merkt een duidelijk verschil met de eerste editie van deze reeks in Zandvoort in 2021. “Waar het eerste jaar 98 procent van het publiek kwam voor Verstappen, is dat nu veel breder geworden. Verstappen heeft niet alleen zichzelf op de kaart gezet, maar ook de Formule 1.”

De sportief directeur kijkt positief terug op de zaterdag. “Ondanks het weer is alles goed gegaan.” Vlak na de kwalificatie ging het hard regenen en waaien. Hierdoor werd de vrouwenrace uitgesteld. Deze is zondagochtend alsnog gereden. De Formule 1-race zondagmiddag begint om 15.00 uur. Er wordt dan geen regen verwacht.

ANP