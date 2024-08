Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-team Haas zegt schuld te hebben afgelost aan voormalig sponsor

Het Formule 1-team Haas heeft zijn uitstaande schuld aan voormalig hoofdsponsor Uralkali betaald. Dat bevestigt een woordvoerder van het Amerikaanse team aan het ANP. “Het geld is vrijdag overgemaakt, maar we wachten nog altijd op de bevestiging van Uralkali dat het geld is ontvangen”, aldus de woordvoerder.

Haas verwacht nu dat de beslaglegging op al zijn materieel wordt opgeheven en het team al zijn spullen na de Dutch Grand Prix uit Nederland kan vervoeren naar de volgende Formule 1-race, over een week in het Italiaanse Monza. “Maar daar hebben we nog geen zekerheid over.”

Advocaat Jurjen de Korte van OSK Advocaten, dat Uralkali bijstaat, meldt nog geen bevestiging van zijn cliënt te hebben ontvangen. “Ik ben daarvan nog niet op de hoogte gebracht. Op dit moment kan ik de beslaglegging ook nog niet laten opheffen.”

Russische sponsor

Uralkali is een Russisch bedrijf dat hoofdsponsor was van Haas tot de invasie van Rusland in Oekraïne. Begin 2022 beëindigde Haas de samenwerking met Uralkali en coureur Nikita Mazepin, de zoon van de eigenaar van het bedrijf. Een Zwitserse rechtbank oordeelde in juni dat Haas het recht had de sponsorovereenkomst te verbreken, maar verordonneerde wel dat Haas een deel van het sponsorgeld, ongeveer 9 miljoen euro, moest terugbetalen.

Aangezien Haas niet met de betaling kwam, zag Uralkali zich genoodzaakt tot een zware sanctie en regelde via een Nederlandse rechtbank dat het beslag mocht leggen op onder meer de raceauto’s, het motorhome, trucks en computers van Haas. Het team kreeg wel toestemming om aan de Dutch Grand Prix mee te doen. Gerechtsdeurwaarders waren donderdagavond op bezoek geweest in de paddock van het circuit in Zandvoort om een inventarisatie te maken van de spullen.

“Haas heeft toegezegd dat ze die betaling zouden doen en dat ze ook uiterlijk maandag de Formule 1-auto uit 2021 van Mazepin zouden leveren aan Uralkali”, zegt De Korte. Hij zegt te hopen dat de zaak maandag afgerond wordt.

ANP