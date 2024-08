Deel dit: Share App Mail Tweet

Gebruikte EV kopen? Dit kosten alle Tesla-modellen als occasion

Tesla heeft de elektrische auto mainstream gemaakt. Met een laag verbruik en een uitstekend laadnetwerk blijven Tesla’s een verleidelijke keuze voor veel EV-kopers. Maar hoeveel kosten de modellen nu als occasion?

Na de Roadster kwam het merk met de Model S, 3, X en Y (niet in die volgorde, maar zo lees je het acroniem). Deze elektrische auto’s moesten de massa aanspreken en dat is gelukt. De Model 3 en Y behoren al een poos tot de bestverkochte auto’s. Niet alleen in Nederland, maar op de hele wereld.

Prijs van alle Tesla-modellen als occasion

De Tesla Model 3 kwam in 2019 op de Nederlandse markt. Nu, vijf jaar later, lopen veel leasecontracten af, waardoor de EV in groten getale op de occasionmarkt te vinden is. De Model S rijdt inmiddels al elf jaar in ons land rond en de prijs van deze elektrische sedan als occasion is sindsdien flink gedaald. Hieronder ze je de huidige prijzen van alle Tesla-modellen.

Tesla Model S

Op de Nederlandse markt: 2013 – heden

Vanafprijs 2024: €93.990

Prijsrange occasions: €16.000 – €100.000

Hoewel we de Model S nu al een hele poos kennen, is de EV sinds zijn marktdebuut meerdere malen vernieuwd. Een nieuwe Model S is dan ook niet direct te vergelijken met een occasion. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan momenteel 336 Model S-occasions te koop. De duurste zijn jonggebruikte Plaid-uitvoeringen die nieuw zo’n 109.000 euro kosten.

De goedkoopste tweedehandsjes zijn veelal exemplaren uit 2013 met vrij hoge kilometerstanden. Het betreft voornamelijk 85-uitvoeringen met een opgegeven actieradius van zo’n 500 kilometer. Dat zal inmiddels wat minder zijn, maar een voordeel is dat modellen die voor 15 januari 2017 zijn gekocht en voor 15 april 2017 zijn uitgeleverd voor altijd gratis kunnen opladen.

Tesla Model X

Op de Nederlandse markt: 2016 – heden

Vanafprijs 2024: €100.990

Prijsrange occasions: €29.000 – €100.000

Na de Model S werd de Model X aan de line-up toegevoegd. Nieuw koop je de Model X in ons land vanaf zo’n 101.000 euro, tweedehands vind je hem vanaf iets minder dan 30.000 euro. In die prijsklasse vind je exemplaren met 100.000 tot 200.000 kilometer op de klok. De belofte van levenslang gratis laden geldt ook voor de oudste Model X’en.

Er zijn momenteel 113 Model X-exemplaren te vinden op Gaspedaal.nl. De duurste is een Plaid-uitvoering die voor net geen ton te koop staat.

Tesla Model 3

Op de Nederlandse markt: 2019 – heden

Vanafprijs 2024: €43.490

Prijsrange occasions: €16.500 – €50.000

Tesla’s grootste verkooptopper tot nu toe kwam in de vorm van de Model 3. CEO Elon Musk heeft, tot frustratie van early adopters en leasemaatschappijen, meermaals met de prijzen gestunt. Je kunt je voorstellen dat als de nieuwprijs plots enkele duizenden euro’s zakt, dat de occasionprijzen meezakken.

De meeste online aangeboden Tesla’s zijn Model 3’s. Er staan op Gaspedaal.nl momenteel bijna 600 exemplaren te koop. Een nette Tesla Model 3 koop je al voor zo’n twintig mille. Weet wel dat de Model 3 die nu in de digitale showroom staat vorig jaar flink vernieuwd is.

Tesla Model Y

Op de Nederlandse markt: 2021 – heden

Vanafprijs 2024: €45.990

Prijsrange occasions: €38.000 – €58.000

De Model Y is (op de bij ons niet leverbare Cybertruck na) het jongste gezinslid in de Tesla-familie. Als verhoogde versie van de Model 3 is ook de Model Y razend populair.

Op Gaspedaal.nl vinden we slechts 65 exemplaren, te koop vanaf 38.000 euro. Dat scheelt niet veel met een nieuwe instapversie die je vanaf zo’n 46.000 euro koopt. De duurste modellen op de occasionsite lopen op tot zo’n 58.000 euro, maar zijn rijker uitgeruste en zo goed als nieuwe exemplaren.

Tesla Roadster

Op de Nederlandse markt: 2010 – 2012

Vanafprijs 2012: €99.960

Prijsrange occasions: €80.000 – €172.500

Tesla debuteerde als autobouwer met de Roadster. Simpel gezegd was het een elektrische aandrijflijn in Lotus-koets. In Nederland betaalde je ongeveer een ton voor de EV. Destijds waren elektrische auto’s nog allesbehalve gangbaar.

Inmiddels is dat anders en lijkt de Roadster te worden opgepikt door verzamelaars. De prijzen zijn niet mals: de 6 exemplaren die nu te koop staan variëren tussen de 80.000 en 172.500 euro. Oef!