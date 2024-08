Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Ford Mustang Mach E Rally in Nederland

Nederlanders kopen met name SUV’s als nieuwe auto’s. Deze worden veelal niet gebruikt waar de carrosserievorm eigenlijk voor bedoeld is. Bij Ford is dat niet altijd het geval, zij hebben namelijk de Mustang Mach E Rally.

Een verhoogde auto is handig als de wegen niet goed zijn, of je wel eens buiten de gebaande paden wilt gaan. In Nederland rijdt het merendeel van de SUV’s gewoon over de weg. Daarbij heeft een groot deel niet eens vierwielaandrijving. Kortom, een SUV voor de show. In geval van een EV al helemaal onhandig, want het verbruik van een lagere hatchback, stationwagon of coupé ligt doorgaans lager.

Ford Mustang Mach E Rally

Tot zover de nutteloosheid van een SUV in Nederland. Omdat een groot deel van de mensen de carrosserievorm enkel om uiterlijke redenen kiest, betekent dit niet dat een auto als de Ford Mustang Mach-E een doelloze vorm heeft. De Rally-uitvoering maakt de auto daadwerkelijk bruikbaar buiten het asfalt.

De Ford Mustang Mach-E was als GT altijd al een vierwielaandrijver. De elektromotoren op de voor- en achteras leveren tezamen 487 pk en 880 Nm aan koppel. Als je voor de Rally kiest, krijg je 19 inch OZ -wielen die samen met een ander onderstel zorgen voor 20 centimeter extra aan bodemspeling. De EV is voorzien van MagneRide-schokdempers met speciale rally-modus. Ook beschikt hij over bodemplaatbescherming en dikkere stabilisatorstangen voor- en achter.

Verder is de Ford Mustang Mach-E Rally voorzien van een achterspoiler, spatlappen en racestrepen. De range bedraagt dankzij het 91 kWh-accupakket 510 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Prijs in Nederland

De Mustang Mach-E Rally is al te bestellen bij Ford en heeft een prijskaartje van minimaal 65.200 euro. De gewone Mach-E met vierwielaandrijving en het grote accupakket kost minimaal 56.400 euro. Met enkel achterwielaandrijving is de EV een stuk goedkoper.