Vrouwenrace op Zandvoort uitgesteld om noodweer

De race in de vrouwenklasse F1 Academy bij de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is uitgesteld als gevolg van het noodweer. De auto’s stonden klaar voor de start, toen het plotseling begon te waaien en regenen. De race stond gepland kort na de kwalificatie in de Formule 1.

De zestien auto’s stonden met droogweerbanden op de grid en monteurs wisselden die ter plaatse om voor regenbanden, maar de regen bleef met bakken uit de hemel komen. De wedstrijdleiding besloot daarop de race uit te stellen. Het is niet duidelijk of er zaterdag nog wordt gereden, ook omdat de tribunes op het circuit zijn leeggestroomd.

Er viel in korte tijd zoveel regen, dat zelfs delen van het circuitterrein onder water kwamen te staan.

Drie Nederlandse vrouwen zouden van start gaan in de race van de F1 Academy: Emely de Heus, Maya Weug en Nina Gademan.

ANP