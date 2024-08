Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Horner noemt start zondag ‘cruciaal’ voor Verstappen

De teamstrategie en de start zijn zondag cruciaal in de Dutch Grand Prix. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull na de kwalificatierace, waarin Max Verstappen de tweede tijd reed en teamgenoot Sergio Pérez de vijfde. “We hebben geen poleposition, maar Max staat wel op de eerste startrij. Hij gaat er morgen voor.”

Horner roemde de uitzonderlijk snelle ronde die Lando Norris in zijn McLaren reed. De Brit was liefst 0,356 seconde sneller dan Verstappen. “Dat was een geweldige ronde. De McLarens zijn heel snel op dit circuit. Maar in de race op zondag worden de punten verdeeld. De grote vraag is hoe warm het morgen is en hoe de bandenslijtage zal zijn, want we hebben hierover niet veel gegevens uit de trainingen.”

Norris staat niet bekend als een heel goede starter, dus daar zou Verstappen van kunnen profiteren. Horner was echter voorzichtig. “Lando staat aan de schone kant van de baan en het is maar een kort stukje tot aan bocht 1. We kunnen er niet van uitgaan dat Max wel even als eerste de bocht ingaat, maar die start wordt belangrijk. Evenals de strategie die we voor de race bepalen.”

Verstappen won de vorige drie edities van de Dutch Grand Prix. Hij is drievoudig wereldkampioen en leidt ook in het kampioenschap van dit jaar.

ANP