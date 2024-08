Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ‘best tevreden’ met plek op de voorste startrij

Max Verstappen was tevreden met zijn tweede plek in de kwalificatierace voor de Dutch Grand Prix. “Ik kwam een beetje snelheid tekort, heb echt mijn best gedaan en ik ben best tevreden met een plek op de eerste startrij”, zei de drievoudig wereldkampioen in het flashinterview op de baan.

“Het was best lastig met die rukwinden. Maar de tweede plaats is prima, zeker gezien de trainingen van vrijdag is dit een goed resultaat. Hopelijk is de auto voor de race op zondag in orde”, aldus de coureur van Red Bull, die de vorige drie edities van de race op Zandvoort won.

Lando Norris was in de kwalificatierace de snelste en veroverde poleposition. De Brit van McLaren, de grootste uitdager van Verstappen in het wereldkampioenschap, was ruim drie tienden sneller. “Het was een mooie snelste ronde en de kwalificatie verliep behoorlijk soepel, maar het was moeilijker dan het eruitzag”, zei Norris. “Het is een lastige baan, maar die auto van mij voelt geweldig. Ik heb veel zin morgen in de race.”

ANP