Deel dit: Share App Mail Tweet

Buitenlandse promotors nemen kijkje bij ‘net wat andere’ Dutch GP

Veel promotors van andere grands prix in de Formule 1 zijn dit weekeinde op bezoek in Zandvoort. “Omdat ze hebben gehoord dat wij het net wat anders doen en ze willen weten hoe wij de Dutch Grand Prix hebben opgezet”, zegt algemeen directeur Robert van Overdijk.

Een delegatie van twaalf man uit Japan sprong eruit. Maar ook de promotors van de races in Canada, Qatar, Australië, Brazilië, België en Austin (Verenigde Staten) zijn op bezoek geweest. “Ze komen voor het totaalplaatje, maar soms ook voor een onderwerp waar ze wat meer van willen weten. De mensen van Spa-Francorchamps waren vooral geïnteresseerd in ons entertainmentverhaal, de delegatie uit Canada was benieuwd naar duurzaamheid en mobiliteit.”

De Dutch Grand Prix is uitgegroeid tot een soort festival, met naast de races veel aandacht voor optredens van bekende artiesten. De organisatie springt er ook uit met haar mobiliteitsplan; verreweg de meeste bezoekers komen met de trein, bus of fiets. Zandvoort zit gedurende het raceweekeinde zo goed als op slot voor auto’s.

De Dutch GP ontvangt de buitenlandse delegaties in een eigen ‘mobile home’, die is geplaatst bij de officiële ontvangstruimten van de Formule 1-teams. “Als organisatie staan we zo in het hart van de Formule 1 en dat past bij ons Nederlanders. We zijn een open volk en staan open voor contacten”, zegt Van Overdijk. “Op heel veel andere circuits zie je dat niet. Door de wereld van de Formule 1 iets meer open te maken merk je dat er veel meer dialoog is gekomen tussen allerlei geledingen in de Formule 1. Zandvoort heeft dat geslotene een beetje doorbroken. ”

ANP