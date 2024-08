Deel dit: Share App Mail Tweet

Coureurs presenteren zich in praalwagen aan publiek in Zandvoort

De coureurs van de Formule 1 rijden in de traditionele parade voorafgaand aan de Dutch GP in een praalwagen over het circuit van Zandvoort. De wagen is versierd met 150.000 bloemen, afkomstig uit de Bollenstreek.

De twintig rijders presenteren zich aan het publiek een kleine twee uur voor de race. De tribunes op het circuit zitten zo goed als vol. Oranje is de overheersende kleur.

ANP