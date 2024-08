Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ver van beste tijden in tweede vrije training op Monza

Max Verstappen is niet verder gekomen dan de veertiende tijd in de tweede vrije training van de Grote Prijs van Italië. De regerend wereldkampioen in de Red Bull was in zijn snelste ronde 0,872 seconden langzamer dan Lewis Hamilton in de Mercedes.

Hamilton was op het circuit van Monza 0,003 seconde sneller dan Lando Norris in de McLaren. De Brit, die afgelopen zondag de Dutch Grand Prix won, was nog net sneller dan de twee Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc en zijn ploeggenoot Oscar Piastri. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez kwam tot de vijftiende tijd.

Verstappen was eerder op de dag de snelste geweest in de eerste vrije training, maar concentreerde zich in het tweede deel van de tweede training vooral op de racesimulatie op de mediumbanden. De leider in de WK-stand was sneller dan Leclerc en Norris. Verstappen was de afgelopen twee jaar de beste in de Grote Prijs van Italië.

Magnussen

De tweede training lag enige tijd stil omdat Kevin Magnussen was gecrasht in zijn Haas. De Deen belandde in de bandenstapels en kon niet verder. Door opruimwerkzaamheden was er bijna een kwartier een rode vlag.

Verstappen was kort daarvoor bezig met een snelle ronde, maar zag die mislukken en ging de pits in. Na de onderbreking deed hij geen pogingen meer voor een snelle ronde. De Red Bull-coureur vond wel dat hij goede indicaties had gekregen voor de afstelling van zijn wagen. “We moeten het alleen nog een beetje perfectioneren.”

“De eerste vrije training voelde best goed en uit de tweede vrije training hebben we uit de lange stukken goede informatie kunnen halen”, liet Verstappen via zijn team weten. “Deze baan heeft veel effect op de banden en het wordt heel interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt voor de race. We hebben verschillende afstellingen geprobeerd, maar kregen het niet perfect. Uiteindelijk is dat ook waar een training voor bedoeld is. Het wordt spannend tussen de teams en hopelijk zitten we er goed bij voor de kwalificatie.”

ANP