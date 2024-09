Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverzekeringen verdubbeld: dit zijn de goedkoopste merken

Je hebt net je felbegeerde roze pasje op zak en gaat op zoek naar je eerste auto. Dikke pech, want premies van autoverzekeringen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Vergeleken met zo’n tien jaar geleden, betaal je nu ruim twee keer zoveel voor je autoverzekering. Gelukkig zijn er merken waarbij de verzekeringspremie nog te behappen is.

Evengoed ben je als jonge bestuurder de pineut. Onderzoek van Independer toont aan dat jeugdige autobezitters gemiddeld maar liefst 103 procent meer aan hun autoverzekering kwijt zijn dan in augustus 2015. Ter vergelijking: bij de groep van 55 tot 64-jarigen was in diezelfde periode een stijging van nog geen 80 procent te zien. Dat komt omdat je nog maar weinig schadevrije jaren hebt opgebouwd en doordat je amper rijervaring hebt, ziet de verzekeraar je als een groter risico.

Goedkoopste automerken om te verzekeren

Als jonge autobezitter ben je dus een stuk meer kwijt aan je autoverzekering dan zo’n negen jaar geleden. Zoek je het automerk met de laagste gemiddelde premie? Kies dan voor Citroën. Met een jaarlijkse premie van gemiddeld 980 euro (zo’n 82 euro per maand) zijn Citroën-rijders het goedkoopste uit. Niet bijzonder veel, maar nog altijd bijna een verdubbeling sinds 2015. Andere goede opties zijn Renault en Fiat waarvoor je jaarlijks gemiddeld zo’n 1.000 euro kwijt bent aan verzekeringspremie. Uiteraard verschillen de kosten per model.

Autoverzekering het duurst bij BMW-modellen

Aan de andere kant van het spectrum vinden we BMW-rijders, die met een gemiddelde verzekeringspremie van bijna 1.900 per jaar het duurst uit zijn. “Grotere en zwaardere auto’s zoals een BMW veroorzaken bij een aanrijding meer schade. Daarnaast zijn vervangende onderdelen voor deze voertuigen ook nog eens duurder en worden ze sneller gestolen”, legt Independer-expert Menno Dijcks uit. “Rijd je een Fiat of Renault? Dan gaat het vaak om een kleiner voertuig dat minder weegt. Dit zie je dan ook direct terug in de jaarlijkse premie.”

De premie die je betaalt, is ook sterk afhankelijk van de provincie en zelfs stad waarin je woont. Lees hier in welke provincies en steden je het goedkoopst uit bent.