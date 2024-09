Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: elektrische G-Klasse kost ton minder dan G 63

Er is nu ook een volledig elektrische G-Klasse. Wat heeft die versie van de iconische terreinbeul te bieden? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

De Mercedes-Benz G-Klasse is al decennialang niet meer weg te denken uit het Mercedes-aanbod. Al die tijd is de auto ook nauwelijks van vorm veranderd, maar onderhuids gaat hij wel met zijn tijd mee. Dit jaar is bijvoorbeeld een volledig elektrische G-Klasse aan het aanbod toegevoegd. Die heet geen EQG, maar heeft de opmerkelijke naam Mercedes-Benz G 580 EQ. Eerder dit jaar konden we al fysiek kennismaken, nu nemen we eens een duik in de prijslijst.

Motoren elektrische G-Klasse

De elektrische G-Klasse heeft uiteraard altijd een elektromotor. Of eigenlijk: vier. Ieder wiel heeft namelijk zijn eigen elektromotor, zodat indien nodig ieder wiel afzonderlijk aangestuurd kan worden. Handig in het terrein, maar ook op glad wegdek. Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 588 pk en het koppel een indrukwekkende 1.164 kW. Genoeg voor een 0-100-spring in 4,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u, maar dat is prima voor een auto zoals dit. Ook mooi: de actieradius is 455 km (WLTP).

Dan komen we ook gelijk bij het grootste nadeel. Die mooie prestaties worden mede mogelijk gemaakt door een 116 kWh batterijpakket. Dat brengt het leeggewicht op 2.985 kg. Tel daar zo’n 100 kg bij op voor de massa rijklaar en je begrijpt waarom het laadvermogen nog maar 415 kg bedraagt. Een trekhaak is ook niet leverbaar. Technisch zou het wel kunnen, maar dan zou het totaalgewicht al snel boven de 3.500 kg komen en dan is een gewoon B-rijbewijs niet meer voldoende…

Uitrustingen elektrische G-Klasse

Een andere reden dat de elektrische G-Klasse zo zwaar is, is omdat hij standaard is afgeladen met allerlei zaken die voor de overige G-Klasse-modellen optioneel zijn. De standaarduitrusting bestaat uit onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, een glazen schuifdak, deels nappaleren bekleding, verwarmde en geventileerde voorstoelen, een digitaal instrumentarium, uitgebreid infotainment, een Burmester 3D Surround Sound-systeem, alle rijsystemen voor zowel op de weg als offroad en nog veel meer dan we hier kunnen opnoemen. Overigens is de G 580 EQ nu alleen nog te bestellen als Edition One. We kunnen ons voorstellen dat er later ook wat minder luxe modellen zullen zijn.

Prijzen elektrische G-Klasse

Voor de prijs is dat ook te hopen. De ‘gewone’ Mercedes-Benz G-Klasse heeft mede dankzij de bpm een vanafprijs van 194.865 euro. Ondanks dat bpm niet van toepassing is, gaat de elektrische G-Klasse daar met een vanafprijs van 200.303 euro nog eens overheen. Toegegeven, dan heb je wel een uitvoering die qua vermogen en rijprestaties niet tot nauwelijks onderdoet voor de Mercedes-AMG G 63, die een vanafprijs heeft van 304.709 euro…

Exterieuraankleding

De elektrische G-Klasse is vooralsnog leverbaar in vijf carrosseriekleuren. Standaard is zwart geselecteerd. Andere opties zijn twee soorten wit, grijs en helder blauw. Dan gaan wij voor die laatste, al is het maar omdat het de enige ‘echte’ kleur is.

Wielkeuze biedt de G 580 EQ niet. Voor 847 euro willen we wel graag zwarte treeplanken, aansluitend op de andere zwarte accenten. De standaard treeplanken zijn zilverkleurig. Standaard zit achterop de elektrische G-Klasse de Design Box, die plaats biedt aan de laadkabel. Handig, maar een gewone reservewielhouder vinden we mooier staan. Dat is een gratis optie, maar wij willen de versie met zwarte omlijsting in plaats van chroom. Daarom wordt het toch nog 908 euro extra. Wil je de elektrische G-Klasse visueel wat meer onderscheiden van de reguliere versie, dan kan je voor 1.936 euro een grotendeels gesloten grille met zwart ‘masker’ kiezen. Laten we dat maar doen, voor dat extra onderscheid dus.

Interieuraankleding

Omdat de elektrische G-Klasse er alleen nog is als Edition One, valt er tegen Mercedes-traditie in ook niets te kiezen voor de visuele aankleding van het interieur.

Pakketten en losse opties

Omdat standaard al bijna alles is geselecteerd, is de resterende optielijst nog maar kort. Wij kiezen alleen nog voor het Warmtecomfortpakket, met stuur- en voorruitverwarming (1.754 euro) en de verwarmde armsteunen voorin. Die laatste hebben geen meerprijs, maar zijn alleen te bestellen in combinatie met het Warmtecomfortpakket.

De enige resterende opties waarvoor je eventueel nog zou kunnen kiezen zijn het MBUX High-End Rear Seat Entertainment-systeem (3.618 euro), een geïntegreerde dashcam (242 euro) en een extra set met oplaadkabel en toebehoren (1.089 euro).

‘Onze’ elektrische G-Klasse

Met de paar aangevinkte opties erbij kost onze G-Klasse nu 205.748 euro. Hoewel de G 580 EQ minder mogelijkheden biedt voor persoonlijke aankleding dan de andere G-Klasse-modellen, is het qua prijs toch wel een interessant aanbod. De vanafprijs mag dan iets hoger liggen dan die van een standaard G-Klasse met brandstofmotor, hij is wel standaard compleet uitgerust. Vink je bij de goedkoopste G een paar opties aan, dan zit je al snel boven het bedrag dat ‘onze’ elektrische G-Klasse nu kost.

